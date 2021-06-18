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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "hotel"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:14

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:14

Consumidores disseram quais marcas mais lembradas quando se fala em hotel
Consumidores disseram quais marcas mais lembradas quando se fala em hotel Crédito: Zhukov Ievgenii/ Freepik
Estabelecimento que presta serviço na área de turismo, de lazer ou de negócios, é mais valorizado quando consegue oferecer conforto e qualidade no atendimento. Boa localização e manutenção da estrutura adequada são itens imprescindíveis para conquistar os clientes.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores do segmento no Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Bristol

A Rede de hotéis Ibis faz parte do Grupo Accor, que tem cerca de 3,7 mil estabelecimentos distribuídos por mais de 100 países. Do luxo ao econômico, oferece várias opções para aproveitar a estadia no hotel que faz o seu perfil. 
O Bristol faz parte de uma rede de hotéis e, no Espírito Santo, conta com quatro unidades: duas em Vitória, uma em Vila Velha, e outra em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Na Capital, um dos empreendimentos está situado de frente para a praia de Camburi.

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