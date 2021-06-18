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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "grandes empresas"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:09

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:09

O segmento
O segmento "grandes empresas" também está no Recall Crédito: Pixabay
O Espírito Santo reúne grandes empresas em diferentes setores e as mais lembradas pelos consumidores atuam nas áreas de mineração, siderurgia e petróleo e gás. São companhias que representam os grandes empreendedores do Estado e do país.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:

2º lugar - ArcelorMittal

Inaugurada em 1942 como a estatal Companhia Vale do Rio Doce, a Vale é hoje uma empresa privada que está entre as maiores produtoras de minério de ferro e de níquel no mundo. De telefones celulares a aviões, de estruturas de prédios a moedas, os minérios são matéria-prima para diferentes itens que fazem parte do dia a dia das pessoas. As operações da empresa estão presentes em cerca de 30 países.
Presente em 19 países, a Petrobras atua administrando a exploração de petróleo e gás. Com empresas parceiras, incorpora as tecnologias mais avançadas e se mantém como referência mundial no setor energético. Em Vitória, a Petrobras possui uma sede na Avenida Nossa Senhora da Penha. 
Com operações industriais em cinco Estados brasileiros (Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), a ArcelorMittal é a maior produtora de aços longos do país. A empresa oferece ao mercado produtos e soluções para as áreas de construção civil, indústria e agronegócio. A empresa também atua no ramo de mineração e tecnologia da informação. No Espírito Santo, Tubarão é a unidade de produção integrada de aços planos.

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