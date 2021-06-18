Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "grandes empresas"

2º lugar - ArcelorMittal

Inaugurada em 1942 como a estatal Companhia Vale do Rio Doce, a Vale é hoje uma empresa privada que está entre as maiores produtoras de minério de ferro e de níquel no mundo. De telefones celulares a aviões, de estruturas de prédios a moedas, os minérios são matéria-prima para diferentes itens que fazem parte do dia a dia das pessoas. As operações da empresa estão presentes em cerca de 30 países.

Presente em 19 países, a Petrobras atua administrando a exploração de petróleo e gás. Com empresas parceiras, incorpora as tecnologias mais avançadas e se mantém como referência mundial no setor energético. Em Vitória, a Petrobras possui uma sede na Avenida Nossa Senhora da Penha.