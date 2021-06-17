Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "financeira"

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de financeira. Crédito: Pixabay

As financeiras são instituições que, entre outras operações, realizam financiamentos para aqueles que precisam de créditos. A iniciativa pode ser um alívio e ajudar aqueles que necessitam de recursos para realizar algum empreendimento.

Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021: