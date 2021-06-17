Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "financeira"

As financeiras são instituições que, entre outras operações, realizam financiamentos para aqueles que precisam de créditos. A iniciativa pode ser um alívio e ajudar aqueles que necessitam de recursos para realizar algum empreendimento.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:
2º - Crefisa
Especialista em empréstimos pessoais, faz parte do grupo Dadalto, que surgiu no mercado capixaba em 1937.
A inovação faz parte do dia a dia da BMG desde 31 de julho de 1930, quando a empresa se tornou um dos primeiros bancos do Brasil.
Há mais de 50 anos, milhões de brasileiros contam com a Crefisa para honrar compromissos, realizar sonhos e resgatar o próprio “nome”.