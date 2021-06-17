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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "farmácia/drogaria"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:43

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:43

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de farmácia/drogaria.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de farmácia/drogaria. Crédito: Pixabay
As farmácias e drogarias são consideradas serviços essenciais à população. Além da venda de medicamentos, também disponibilizam para os clientes itens de higiene básica. Nos últimos anos, as empresas estão se reinventando e, com isso, sendo um dos negócios que mais crescem no mercado. As empresas passaram a adotar as entregas e o uso de aplicativos para atrair cada dia mais clientes.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Santa Lúcia

A Drogasil surgiu em São Paulo, em 1935. O primeiro passo para a criação da empresa foi a fusão de dois pequenos grupos de farmácias familiares daquele Estado: a Drogaria Bráulio e a Drogaria Brasil. Já em 1937, o negócio adotou o conceito de rede ao se juntar a outras drogarias: Amarante, Ypiranga, Morse, Orion, Sul América e Araújo. Desde então, não parou de crescer.
A farmácia Santa Lúcia nasceu em 1976, em um bairro homônimo localizado na Capital capixaba. A drogaria foi a primeira no Espírito Santo a oferecer entrega em domicílio, venda de genéricos, implantação do programa Farmácia Popular e vendas pela internet. A empresa também adota postura de responsabilidade social, investindo em ações de caráter cultural, educativo e social.

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