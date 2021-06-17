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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "farmácia de manipulação"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:42

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:42

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de farmácia de manipulação.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de farmácia de manipulação. Crédito: Pixabay
As farmácias de manipulação são estabelecimentos onde fórmulas são manipuladas e preparadas de maneira personalizada, conforme as receitas prescritas por profissionais da área da saúde. Conhecer a história e a reputação desses locais dá mais segurança ao cliente na hora de contratar o serviço.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Imafar

A farmácia Alquimia foi fundada em outubro de 1989 pelo farmacêutico Júlio Cezar Campagnaro, cuja ideia era implantar um novo conceito de prestação de serviços de manipulação e drogaria num mesmo estabelecimento. Os laboratórios da empresa seguem rigorosamente todas as normas das boas práticas de manipulação.
A Rede Farmes nasceu em 1997 com o objetivo de agregar lojas com potencial competitivo para oferecer aos clientes uma opção atraente de compras de medicamentos. Os seus associados se unem sob essa bandeira, para efetuar negociações em conjunto. A Rede Farmes tem dezenas de farmácias espalhadas pelo Estado, atuando principalmente na Grande Vitória e no Sul do Espírito Santo.
Desde 1980 no mercado, o maior compromisso da Imafar é com a qualidade e melhoria contínua de seus produtos e serviços. A empresa tem 11 farmácias no Espírito Santo, sendo nove na Grande Vitória e as outras duas em Linhares e Santa Teresa.

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