Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "ensino a distância"

O ensino a distância é uma modalidade de educação, de nível técnico e superior, com formação não presencial. Com o avanço da tecnologia, esse serviço ganhou cada vez mais espaço.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:
3º - Unopar
A instituição possui quase cinco décadas de história e mais de 500 mil alunos. Com mais de 600 polos de ensino a distância, a Estácio é um dos maiores e mais respeitados grupos do setor educacional do país. No ensino presencial, a empresa atua no Distrito Federal e em 23 Estados, inclusive no Espírito Santo, totalizando cerca de 90 unidades.
A instituição atua há mais de 20 anos no mercado capixaba e possui unidades em Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, além dos diversos polos de ensino a distância. Esta modalidade tem uma dinâmica de estudos moderna, e a metodologia EAD Multivix desenvolve o senso de autonomia, disciplina e proatividade nos alunos.
A Faesa foi fundada em 1972 por Antário Alexandre Theodoro e Waldeth Nunes Theodoro. Inicialmente, ofertava apenas o curso de Administração, no Centro de Vitória. Em 1976 a faculdade mudou-se para onde é a sua sede atual, na Ilha de Monte Belo, e já dispõe de mais de 30 cursos.
A UVV é a primeira e única universidade particular do Espírito Santo. Sua história começa em abril de 1974, quando o professor Aly da Silva fundou a Sociedade Educacional do Espírito Santo (Sedes), atual mantenedora da instituição. Foram várias etapas, investindo na equipe, em estrutura e inovação para que, em dezembro de 2011, conquistasse a credencial de universidade.
A instituição foi fundada no ano de 1972, quando um grupo de empresários, entre eles os professores Marco Antonio Laffranchi e Elisabeth Bueno Laffranchi, uniram-se para criar o Centro de Estudos de Londrina. Hoje, a Unopar conta com vários cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, mestrados acadêmicos e profissionais, além de doutorado acadêmico.