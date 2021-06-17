Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "ensino a distância"

A Faesa foi fundada em 1972 por Antário Alexandre Theodoro e Waldeth Nunes Theodoro. Inicialmente, ofertava apenas o curso de Administração, no Centro de Vitória. Em 1976 a faculdade mudou-se para onde é a sua sede atual, na Ilha de Monte Belo, e já dispõe de mais de 30 cursos.

A instituição foi fundada no ano de 1972, quando um grupo de empresários, entre eles os professores Marco Antonio Laffranchi e Elisabeth Bueno Laffranchi, uniram-se para criar o Centro de Estudos de Londrina. Hoje, a Unopar conta com vários cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, mestrados acadêmicos e profissionais, além de doutorado acadêmico.