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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "ensino a distância"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:38

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:38

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de ensino a distância.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de ensino a distância. Crédito: Rawpixel/Freepik
O ensino a distância é uma modalidade de educação, de nível técnico e superior, com formação não presencial. Com o avanço da tecnologia, esse serviço ganhou cada vez mais espaço.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

3º - Unopar

A Faesa foi fundada em 1972 por Antário Alexandre Theodoro e Waldeth Nunes Theodoro. Inicialmente, ofertava apenas o curso de Administração, no Centro de Vitória. Em 1976 a faculdade mudou-se para onde é a sua sede atual, na Ilha de Monte Belo, e já dispõe de mais de 30 cursos.
A instituição foi fundada no ano de 1972, quando um grupo de empresários, entre eles os professores Marco Antonio Laffranchi e Elisabeth Bueno Laffranchi, uniram-se para criar o Centro de Estudos de Londrina. Hoje, a Unopar conta com vários cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, mestrados acadêmicos e profissionais, além de doutorado acadêmico.

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Recall de Marcas 2021: veja o ranking das mais lembradas na pesquisa

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