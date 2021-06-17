Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "chocolate"

Fundada em 1988 por Alexandre Tadeu da Costa, aos 17 anos, a Cacau Show se tornou uma referência em chocolate. A empresa tem origem no bairro Casa Verde, zona norte de São Paulo. Um dos destaques são as minibarras com diferentes graduações de cacau, além da linha Mais Leite que proporciona uma sensação de derretimento do chocolate em cada mordida. O carro-chefe da marca são as tradicionais trufas.