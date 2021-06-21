É hoje: Nando Reis faz show a partir das 20h

Nando Reis, cantor Crédito: Divulgação

O 29º Recall de Marcas da Rede Gazeta inicia hoje uma semana com muitos painéis e shows que vão agitar o Recall Week, semana em homenagem às marcas que mais se destacaram no mercado capixaba em 2021. Para celebrar também o Dia do Mídia, a Rádio Mix Vitória promove esta noite o pocket show do cantor Nando Reis. A transmissão será a partir das 20h, na página agazeta.com.br/recall.

A voz de sucessos como "All star" e "Relicário" será o primeiro artista a se apresentar no Recall Week. Nesta sexta-feira (25), será a vez do sertanejo subir ao palco virtual do Recall de Marcas, com a dupla Diego & Victor Hugo, com transmissão da página do Recall e do YouTube da rádio Litoral. Já no domingo, o programa da Rádio Gazeta “Na Intimidade do Samba”, apresentado por Wallace Menezes, receberá convidados especiais como Emerson Xumbrega, Lajota e Dorca Nunes, às 11h, com transmissão na emissora e na página do evento.

O gerente de Rádios, Carlos Gonzaga, explica que o objetivo foi atender a todos os públicos, com shows que vão desde o pop, passando pelo sertanejo, samba e chorinho. “Na segunda-feira teremos o show do Nando Reis que tem letras lindas e carregadas de boas mensagens, na sexta-feira uma dupla sertaneja que é sucesso na rádio e o público pede muito, e no domingo uma roda de samba e chorinho imperdível, com grandes nomes da música”.

Palestras

Além dos shows, o cronograma conta com palestras e apresentações de cases todos os dias, a partir de 16h. Dentre os palestrantes, estão o CEO do Rock in Rio, Luis Justo; a Diretora de Programação e Marketing da TV Globo, Leonora Bardini; a diretora de Marketing de OMO, Giovanna Gomes; e os CMOs do McDonald’s Brasil, João Branco, e da JBS, Sérgio Valente.

“Será uma semana inteira de apresentações, comemorações e palestras com convidados de peso do mercado brasileiro, aliada a uma parte de entretenimento também'', conta Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta.

Confira a programação completa:

Segunda-feira - 21/06

16h - Palestra com o Luis Justo (CEO do Rock in Rio)

20h - Live-show com Nando Reis promovido pela Rádio Mix FM

Terça-feira - 22/06

16h - Palestra com Leonora Bardini (diretora de Programação e Marketing da TV Globo)

Quarta-feira - 23/06

16h - Palestra com Giovanna Gomes (diretora de Marketing da OMO)

Quinta-feira - 24/06

16h - Palestra com Sergio Valente (CMO Global da JBS)

Sexta-feira - 25/06

16h - Palestra dom João Branco (CMO do McDonal´s Brasil )

20h - Live- show com Diego & Victor Hugo promovido pela Rádio Litoral FM

Domingo - 27/06