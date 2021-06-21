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É hoje: Nando Reis faz show a partir das 20h

Apresentação faz parte do Recall Week, semana em homenagem às marcas que mais se destacaram no mercado capixaba em 2021
Leandro Neves

Leandro Neves

Publicado em 

21 jun 2021 às 17:10

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 17:10

Nando Reis, cantor
Nando Reis, cantor Crédito: Divulgação
O 29º Recall de Marcas da Rede Gazeta inicia hoje uma semana com muitos painéis e shows que vão agitar o Recall Week, semana em homenagem às marcas que mais se destacaram no mercado capixaba em 2021. Para celebrar também o Dia do Mídia, a Rádio Mix Vitória promove esta noite o pocket show do cantor Nando Reis. A transmissão será a partir das 20h, na página agazeta.com.br/recall.
A voz de sucessos como "All star" e "Relicário" será o primeiro artista a se apresentar no Recall Week. Nesta sexta-feira (25), será a vez do sertanejo subir ao palco virtual do Recall de Marcas, com a dupla Diego & Victor Hugo, com transmissão da página do Recall e do YouTube da rádio Litoral. Já no domingo, o programa da Rádio Gazeta “Na Intimidade do Samba”, apresentado por Wallace Menezes, receberá convidados especiais como Emerson Xumbrega, Lajota e Dorca Nunes, às 11h, com transmissão na emissora e na página do evento.
O gerente de Rádios, Carlos Gonzaga, explica que o objetivo foi atender a todos os públicos, com shows que vão desde o pop, passando pelo sertanejo, samba e chorinho. “Na segunda-feira teremos o show do Nando Reis que tem letras lindas e carregadas de boas mensagens, na sexta-feira uma dupla sertaneja que é sucesso na rádio e o público pede muito, e no domingo uma roda de samba e chorinho imperdível, com grandes nomes da música”.

Palestras

Além dos shows, o cronograma conta com palestras e apresentações de cases todos os dias, a partir de 16h. Dentre os palestrantes, estão o CEO do Rock in Rio, Luis Justo; a Diretora de Programação e Marketing da TV Globo, Leonora Bardini; a diretora de Marketing de OMO, Giovanna Gomes; e os CMOs do McDonald’s Brasil, João Branco, e da JBS, Sérgio Valente.
“Será uma semana inteira de apresentações, comemorações e palestras com convidados de peso do mercado brasileiro, aliada a uma parte de entretenimento também'', conta Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta.
Confira a programação completa:
Segunda-feira - 21/06
16h -  Palestra com o Luis Justo (CEO do Rock in Rio)
20h - Live-show com Nando Reis promovido pela Rádio Mix FM
Terça-feira - 22/06
16h - Palestra com Leonora Bardini (diretora de Programação e Marketing da TV Globo)
Quarta-feira - 23/06
16h - Palestra com Giovanna Gomes (diretora de Marketing da OMO)
Quinta-feira - 24/06 
16h - Palestra com Sergio Valente (CMO Global da JBS)
Sexta-feira - 25/06
16h - Palestra dom João Branco (CMO do McDonal´s Brasil )
20h - Live- show com Diego & Victor Hugo promovido pela Rádio Litoral FM
Domingo - 27/06
11h - Na Intimidade do Samba (programa especial com convidados) promovido pela Rádio Gazeta

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Recall Week: uma semana de conhecimento e diversão

Acesse aqui e baixe a Revista Recall de Marcas Rede Gazeta 2021

Recall de Marcas 2021: veja o ranking das mais lembradas na pesquisa

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