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  • Recado à bandidagem: PM vai comprar até 300 novas espingardas calibre 12
Leonel Ximenes

Recado à bandidagem: PM vai comprar até 300 novas espingardas calibre 12

Aquisição  vem no momento em que a polícia tem enfrentado traficantes que estão equipados com armas cada vez mais sofisticadas e de alto poder letal

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 06:00

Públicado em 

17 fev 2020 às 06:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Viaturas da PM patrulham a Leitão da Silva após ataque de bandidos na última sexta-feira Crédito: Caíque Verli
Polícia Militar abriu novo edital para compra de armamentos. A agora é um lote de espingardas calibre 12, de fabricação nacional. O valor máximo a ser gasto por arma é de R$ 3.244,45. Poderão ser adquiridas até 300 unidades, com valor máximo de compra em R$ R$ 973.335,00.
A espingarda, segundo a PM, precisa ter suporte para efetuar no mínimo 5 mil disparos e não sofrer nenhum tipo de avaria. O tempo de garantia deverá ser de 60 meses e o seu peso, sem cartuchos, será no máximo de 3 kg.

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A nova aquisição vem num momento crucial para a PM. A polícia tem enfrentado  traficantes na Grande Vitória que estão equipados com fuzis e outras armas adaptadas, como pistolas 9 milímetros, que passam a se tornar submetralhadoras, atirando em rajadas. Lembrando que em 2019 foram 225 ocorrências de confrontos, contra 168 em 2018.

PODER BÉLICO 

Na última sexta-feira, por exemplo, o tiro que matou um menor de 17 anos no Complexo da Penha veio do poderoso fuzil AR-15.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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