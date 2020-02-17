Recado à bandidagem: PM vai comprar até 300 novas espingardas calibre 12

A Polícia Militar
abriu novo edital para compra de armamentos
. A agora é um lote de espingardas calibre 12, de fabricação nacional. O valor máximo a ser gasto por arma é de R$ 3.244,45. Poderão ser adquiridas até 300 unidades, com valor máximo de compra em R$ R$ 973.335,00.
A espingarda, segundo a PM, precisa ter suporte para efetuar no mínimo 5 mil disparos e não sofrer nenhum tipo de avaria. O tempo de garantia deverá ser de 60 meses e o seu peso, sem cartuchos, será no máximo de 3 kg.
A nova aquisição vem num momento crucial para a PM. A polícia tem enfrentado traficantes na Grande Vitória
que estão equipados com fuzis e outras armas adaptadas, como pistolas 9 milímetros, que passam a se tornar submetralhadoras, atirando em rajadas. Lembrando que em 2019 foram 225 ocorrências de confrontos, contra 168 em 2018.