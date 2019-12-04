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Opinião da Gazeta

Pisa: Quando se trata de educação, o Brasil não faz o dever de casa

Para reverter péssimo resultado em teste de qualidade de ensino, o país começaria muito bem se simplesmente se comprometesse a cumprir o Plano Nacional de Educação. Lá consta, por exemplo, a tarefa vital de qualificar os professores

Públicado em 

03 dez 2019 às 21:20

Colunista

Sem educação básica de qualidade, uma imensa massa de jovens continuará marginalizada Crédito: Shutterstock
O último Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) traz notas vermelhas no boletim do Brasil. O exame, realizado a cada três anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mostra que o país está estagnado há uma década entre os piores níveis de aprendizado. E, quando se trata de educação, estagnação significa retrocesso.
A boa qualidade do ensino é pedra de toque para o desenvolvimento real e sustentável de qualquer nação, é peça fundamental na engrenagem que movimenta cidadania, justiça social, inovação e crescimento econômico. Por isso, é um verdadeiro flagelo a constatação de que 43% dos estudantes brasileiros de 15 anos não aprenderam o mínimo necessário em leitura, matemática e ciências. Quatro em cada dez deles chegariam ao final deste texto sem ao menos identificar a ideia principal aqui contida.
O diagnóstico do Pisa é cortante porque, longe de ser conteudista e formulaico, o teste foca em competências necessárias a tarefas cotidianas, como calcular distâncias e diferenciar fatos de opiniões. O desempenho obtido pelo Brasil atesta, portanto, um desconhecimento muito profundo dos jovens do mundo que os cerca. É um fracasso, não dos estudantes, mas das políticas públicas.
Além da má qualidade do ensino, o Pisa traduz também o abismo social brasileiro. A diferença de pontuação entre estudantes ricos e pobres em leitura é de 97 pontos­, o que equivale a pular um nível de aprendizagem. Não à toa, a mobilidade social no Brasil também é uma das menores entre os países avaliados.

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É o círculo vicioso da desigualdade: sem educação básica de qualidade, uma imensa massa de jovens continuará marginalizada, sem oportunidades reais de acesso ao ensino superior, a profissões que exigem mais qualificação, a rendas mais dignas. Não é uma sentença condenatória para essa parcela da população, mas é, sem dúvida, uma bola de ferro amarrada à perna na corrida da vida.
Alguns sustentam a opinião de que não deixa de ser uma vitória que o Brasil tenha conseguido aumentar o acesso à escola sem cair no ranking do Pisa. Mas isso não chega a ser algo a ser comemorado. A universalização do ensino para alunos até os 17 anos só se transformou em lei há três anos, décadas mais tarde do que nações mais bem avaliadas.

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Mesmo assim, ainda falhamos nas políticas de assistência a alunos dos níveis socioeconômicos mais baixos, compelidos a trabalhar e estudar ou prejudicados por outras falhas sistêmicas, em transporte, saúde, alimentação, estrutura familiar.
Os gargalos são vários, e as soluções não são nenhum mistério. Passam por verbas para educação, é claro - a China, campeã do Pisa 2018, investe R$ 630 mil por aluno ao ano, enquanto o Brasil gasta cerca de R$ 126 mil -, mas não se resumem a isso.
O país começaria muito bem se simplesmente se comprometesse a cumprir o Plano Nacional de Educação. Lá consta, por exemplo, a tarefa vital de qualificar os professores. As 20 metas estabelecidas na lei não podem ser encaradas como mera carta de intenções. O Brasil conhece suas obrigações, só não faz o dever de casa.

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