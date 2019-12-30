Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Quais devem ser as reivindicações do ES ao governo federal em 2020?
Economia

Quais devem ser as reivindicações do ES ao governo federal em 2020?

Desenvolvimento da infraestrutura no Estado depende da duplicação de trechos das BRs 101 e 262, privatização da Codesa (junto com a concessão do Porto de Barra do Riacho), e implantação da Ferrovia Vitória-Rio

Públicado em 

30 dez 2019 às 04:00
Angelo Passos

Colunista

Angelo Passos

Porto de Vitória durante durante pôr do sol Crédito: Vitor Jubini
Infraestrutura é crucial para o crescimento e, nesse campo, o Espírito Santo tem quatro grandes reivindicações para 2020 ao governo Bolsonaro. Tratam-se de rodovias (definições sobre as BRs 101 e 262), privatização da Codesa (junto com a concessão do Porto de Barra do Riacho), e implantação da Ferrovia Vitória-Rio de Janeiro (EF 118).
Primeiro, façamos um breve balanço de 2019 sobre privatizações de infraestrutura para transporte. Inegavelmente, a agenda cumprida no primeiro ano do governo Bolsonaro foi bem-sucedida.
O maior destaque coube à área de portos, com a concessão à iniciativa privada de 13 terminais (incluindo uma área 74.156 metros quadrados no Porto de Vitória, a VIX 30, arrematada por R$ 165 milhões pelo Consórcio Navegantes Logística).

Veja Também

Estado terá investimentos que somam R$ 57,3 bilhões até 2023

Economia começa 2020 com expectativa melhor do que em anos anteriores

Economia capixaba cria 23 mil novos empregos. Saldo do ano é positivo

Já o transporte aéreo logrou a concessão de 12 aeroportos, dentre eles o de Vitória, conquistado em março pela empresa suíça Zurich. Os frutos dessas concessão para o desenvolvimento regional devem ficar mais expressivos a partir de 2020.
O setor rodoviário também avançou em 2019. Houve um grande leilão: trecho de 437 quilômetros que liga as cidades de Uberlândia (MG) e Jataí (GO) e abrange as BRs 364 e 365. A perspectiva é melhorias futuras nas condições de escoamento da produção da região, fortemente agrícola.
Na área ferroviária, um trecho de 1.537 quilômetros da ferrovia Norte-Sul foi o primeiro concedido em mais dez anos. A última transferência de linha férrea ao setor privado tinha acontecido em 2007 - um pequeno percurso da Norte-Sul, o que dá ideia do desprezo de governos anteriores pela privatização. Essa mentalidade atrasou muito o crescimento do país, mas, felizmente, parece abolida pelo governo de plantão no Palácio do Planalto.
Dados do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) mostram que em 2019 a União conseguiu atrair cerca de R$ 442 bilhões em compromissos de investimentos com as concessões de infraestrutura. Isso abre perspectivas promissoras para a economia.

Veja Também

Concessão da BR 262: pedágio em 2021 e duplicação completa em 2040

BR 101: começa a ser definido destino das obras de duplicação no ES

No âmbito fiscal, a caminhada privatizante também rendeu resultado expressivo em 2019. Somente com as concessões e permissões (novas e antigas), a União arrecadou R$ 92 bilhões, dinheiro providencial para o desbloquear o orçamento federal. Parte desse montante destinou-se a estados e municípios. Nenhuma estatal de controle direito do governo foi vendida em 2019. Porém, o leilão de cinco delas já está engatilhado para 2020: ABGF; Casa da Moeda; Ceagesp; Ceasaminas; e Emgea.
Agora vamos às reivindicações do Espírito Santo para 2020.
Uma delas, é a privatização da Codesa, incluindo o porto por ela administrado, o de Barra do Riacho. A expectativa de licitação vem desde 2018, no governo Temer, mas faltou força política para levar adiante. Trata-se de medida considerada de grande importância para ampliar o movimento de cargas no litoral capixaba. A previsão é de que a modelagem do leilão esteja concluída em março de 2020. A empresa vencedora irá explorar o complexo formado pelos portos de Vitória, Vila Velha (antigo Capuaba) e Barra do Riacho - a cereja do bolo. É um belo instrumental para desenvolver a cabotagem.
Já no setor rodoviário, o Espírito Santo deve se articular com toda intensidade junto ao governo federal visando a solucionar gargalos em duas BRs, 101 e 262, ambas de vital importância para a economia.

Veja Também

Para empresários, privatização da Codesa vai trazer investimentos ao ES

Governo federal estuda até vender ações da Codesa na Bolsa

Sede da Codesa vai sair do Centro de Vitória

Em relação à 101, o que está pegando a licença ambiental para duplicação da estrada no Norte do Estado. Atravessa 12 municípios: Serra, Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Aracruz, Linhares, Sooretama, Jaguaré, São Mateus, Conceição da Barra, Pinheiros e Pedro Canário. A extensão é de 244,9 quilômetros, hoje precarizados, dificultando a dinâmica da economia.
Na BR 262, a maior necessidade é também a duplicação. A resolução seria conceder a rodovia à iniciativa privada, mas não com tarifas muito pesadas para os usuários, conforme cogitado há alguns meses pelo Ministério da Infraestrutura.
Por fim, o Espírito Santo espera que em 2020 ganhe consistência a proposta de implantação da Ferrovia Vitória-Rio de Janeiro (EF 118), orçada em torno de R$ 3 bilhões. Possibilitaria a conexão dos Portos de Tubarão, Ubu e Central, em Presidente Kennedy, com previsão de R$ 2 bilhões/ano de receita gerada pelo transporte ferroviário, nas próximos anos.

Angelo Passos

É jornalista. Escreve às segundas e às sextas-feiras sobre economia, com foco no cenário capixaba, trazendo sempre informações em primeira mão e análises, sem se descuidar dos panoramas nacional e internacional

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória BR 101 BR 262 codesa (companhia docas do espírito santo) Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados