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Leonel Ximenes

Projeto obriga lojista a vender peça de mostruário ao consumidor no ES

Matéria em tramitação na Assembleia, do deputado Emílio Mameri, determina que venda deverá ser feita se for o último produto em estoque

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 19:26

Públicado em 

06 fev 2020 às 19:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Se o comerciante se recusar a vender a última peça, mesmo que seja do mostruário, será multado Crédito: Arquivo
Está nas Comissões de Justiça, da Defesa do Consumidor e de Finanças da Assembleia Legislativa o projeto de lei, do deputado Emílio Mameri (PSDB), que obriga os lojistas a vender o produto do mostruário, vitrine ou outro local de exposição se for a última peça que a loja tem disponível.
Parlamentar diz que tomou a iniciativa desse projeto ao ouvir de um consumidor que foi impedido de comprar um produto por ser o único e estar em exposição, prática considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) - incisos II e IX do artigo 39 da Lei Federal 8.078/1990.
Pelo projeto, se o proprietário do estabelecimento se recusar a vender a última peça, estará sujeito ao pagamento de uma multa de 200 a 500 Valores de Referência do Tesouro Estadual (VRTEs) – correspondente hoje à importância que vai de R$ 701,68 a R$1.754,2.

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O deputado tucano ressalta que o comerciante será obrigado a vender o produto em determinadas condições. O consumidor deverá ser informado sobre eventuais defeitos, que constarão na nota fiscal, mas o vendedor não será obrigado a dar desconto.
O comprador terá direito a usufruir as mesmas garantias de um produto em perfeitas condições, como troca e assistência técnica.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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