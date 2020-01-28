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Leonel Ximenes

Professor faz música em homenagem às vítimas da enchente do Sul do ES

Gabriel Tebaldi, cuja família é da região, compôs a canção “Todos Pelo Sul do ES” e a postou no Youtube com imagens da tragédia e de voluntários ajudando os necessitados

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 16:36

Públicado em 

28 jan 2020 às 16:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A família de Gabriel Tebaldi é de Apiacá Crédito: Reprodução do Youtube
Preocupado com as consequências do violento temporal que caía na Região Serrana, o professor Gabriel Tebaldi, de 26 anos, resolveu interromper prematuramente o seu fim de semana de folga em Domingos Martins, no sábado passado, pegou o carro e retornou imediatamente para Vitória, onde mora.
No caminho, não parava de pensar nas vítimas do Sul do Estado, local de origem da sua família, e tomou uma decisão: compor, naquele mesmo dia, uma música em homenagem às vítimas da tragédia. À noite, já em casa, Tebaldi usou um caderno e começou a fazer a canção “Todos Pelo Sul do ES”, finalizada em poucas horas.
A música foi gravada na segunda-feira (27) à noite na casa de um músico amigo de Tebaldi dos tempos de escola. O vídeo foi editado pelo próprio professor e postado no canal “Carreira em Foco”, no Youtube. Hoje (28) à tarde, a música tinha em torno de 360 visualizações. No vídeo, imagens da tragédia no Sul do ES e do trabalho dos voluntários auxiliando as vítimas.
“Minha família é de Apiacá, onde até hoje mora minha avó de 90 anos. A gente ficou muito envolvido com essa situação toda porque mexe muito com a história que a gente tem, tanto na cidade como na região. Com essa música quis fazer uma homenagem às cidades do Sul do Estado, às vítimas, e tentar sensibilizar as pessoas para que continuem ajudando”, explica o professor de História, Filosofia, Sociologia nos ensinos médio e superior e ex-colunista de A Gazeta.
"A música é uma coisa bem espontânea e bem sincera para tentar sensibilizar a população para continuar ajudando, mesmo depois que a chuva parar"
Gabriel Tebaldi - Professor no ensino médio e universitário
Tebaldi diz estar preocupado com a situação das vítimas daqui para a frente. “Às vezes, as doações são muito fortes no momento da crise, mas depois vão diminuindo, mas as pessoas continuam precisando de ajuda. Enquanto é notícia, muita gente vai doando, mas quando o assunto esfria, as pessoas acabam diminuindo a ajuda, o que é natural. Entretanto, a população continua precisando de ajudar para se reerguer”, lembra. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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