Professor faz música em homenagem às vítimas da enchente do Sul do ES

A família de Gabriel Tebaldi é de Apiacá Crédito: Reprodução do Youtube

Preocupado com as consequências do violento temporal que caía na Região Serrana , o professor Gabriel Tebaldi, de 26 anos, resolveu interromper prematuramente o seu fim de semana de folga em Domingos Martins, no sábado passado, pegou o carro e retornou imediatamente para Vitória, onde mora.

No caminho, não parava de pensar nas vítimas do Sul do Estado , local de origem da sua família, e tomou uma decisão: compor, naquele mesmo dia, uma música em homenagem às vítimas da tragédia. À noite, já em casa, Tebaldi usou um caderno e começou a fazer a canção “Todos Pelo Sul do ES”, finalizada em poucas horas.

A música foi gravada na segunda-feira (27) à noite na casa de um músico amigo de Tebaldi dos tempos de escola. O vídeo foi editado pelo próprio professor e postado no canal “Carreira em Foco”, no Youtube. Hoje (28) à tarde, a música tinha em torno de 360 visualizações. No vídeo, imagens da tragédia no Sul do ES e do trabalho dos voluntários auxiliando as vítimas.

“Minha família é de Apiacá, onde até hoje mora minha avó de 90 anos. A gente ficou muito envolvido com essa situação toda porque mexe muito com a história que a gente tem, tanto na cidade como na região. Com essa música quis fazer uma homenagem às cidades do Sul do Estado, às vítimas, e tentar sensibilizar as pessoas para que continuem ajudando”, explica o professor de História, Filosofia, Sociologia nos ensinos médio e superior e ex-colunista de A Gazeta.

"A música é uma coisa bem espontânea e bem sincera para tentar sensibilizar a população para continuar ajudando, mesmo depois que a chuva parar" Gabriel Tebaldi - Professor no ensino médio e universitário