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  • Produção de petróleo no ES é a pior em quase uma década
Balanço de 2019

Produção de petróleo no ES é a pior em quase uma década

Dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) mostram que desde 2016 extração de petróleo em terra e mar do Espírito santo vem caindo

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 08:25

Públicado em 

23 fev 2020 às 08:25
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Saída da P-58 do Estaleiro Honório Bicalho, em Rio Grande. Atualmente a plataforma opera no litoral Sul capixaba Crédito: João Paulo Ceglinski/Agência Petrobras
A produção de petróleo e gás no Espírito Santo em 2019 foi a menor dos últimos nove anos. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), a produção no ano passado foi de aproximadamente 125 milhões de barris contra cerca de 100 milhões em 2010.
A queda na produção de óleo e gás no Espírito Santo vem acontecendo desde 2016 e vai na contramão do Brasil, que viu sua extração bater recorde em 2019.
O movimento de redução das atividades deve acender o alerta para muitos gestores públicos que ainda são dependentes ou contam com os recursos do “ouro negro” para fechar suas contas.
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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