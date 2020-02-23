Produção de petróleo no ES é a pior em quase uma década

A produção de petróleo e gás no Espírito Santo em 2019 foi a menor dos últimos nove anos. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), a produção no ano passado foi de aproximadamente 125 milhões de barris contra cerca de 100 milhões em 2010.
A queda na produção de óleo e gás no Espírito Santo vem acontecendo desde 2016 e vai na contramão do Brasil, que viu sua extração bater recorde em 2019.
O movimento de redução das atividades deve acender o alerta para muitos gestores públicos que ainda são dependentes ou contam com os recursos do “ouro negro” para fechar suas contas.