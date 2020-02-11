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Produção de petróleo e gás da Petrobras bate recorde

Extração no Brasil e no exterior em 2019 cresceu 5,4%, passando para 2,77 milhões de barris por dia, sendo 1,277 milhão do pré-sal

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 10:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 10:31
Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre, em Jaguaré Crédito: Carlos Alberto Silva
Petrobras registrou em 2019 uma média diária recorde de produção de petróleo e gás. Foram produzidos, em média, 2,77 milhões de barris de óleo equivalente (boe, medida que une barris de petróleo e metros cúbicos de gás).
O volume ficou acima da meta de 2,7 milhões de boe diários e foi 5,4% superior ao registrado na média de 2018. Os números incluem a produção no Brasil (2,688 milhões de boe por dia) e no exterior (82 mil boe por dia). A produção de petróleo em 2019 ficou em 2,172 milhões de barris, dos quais 1,277 milhão de barris foram no pré-sal.

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No último trimestre do ano, a produção média diária atingiu 3,025 milhões de boe. Foi a primeira vez que a empresa rompeu a barreira de 3 milhões de boe por dia, em uma média trimestral.
De acordo com a Petrobras, as reservas da empresa mantiveram-se em 9,59 bilhões de boe. A relação entre reservas provadas e produção é de 10,5 anos. O número não inclui ainda os ativos de Itapu e Búzios, adquiridos no leilão da Excedente da Cessão Onerosa. As informações foram divulgadas na noite de ontem (10), no Rio de Janeiro.

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