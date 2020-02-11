Praia do Canto e´ o vetor da grande transformação urbana da Capital

Vista da região da Praia do Canto, em Vitória Crédito: Vilamir Azevedo

Praia do Canto , epicentro da mais dinâmica região de Vitória, foi o vetor da transformação urbana que resultou na consolidação desta região (Região 5 do Plano Diretor) como o novo centro administrativo, financeiro e de lazer da Capital.

Hoje, sede dos poderes Legislativo, Judiciário (cinco tribunais) e de vários órgãos oficiais, tonou-se a mais nobre e próspera região para a instalação de empresas, clinicas e outros estabelecimentos de comércio e serviços.

Mas o que era a Praia do Canto nos anos 1950? Naqueles anos, a Praia do Canto se limitava a um pequeno trecho de praia entre as ruas Moacir Ávidos e Afonso Claudio, que desaparecia nas marés altas. Na sequência havia, na direção Sul, a Praia Comprida (a principal), Praia do Barracão, Praia de Santa Helena e Praia do Suá.

Não havia edifícios, somente casas. Automóveis eram raros e só havia uma linha de ônibus para chegar ao bairro – a Viação Marinho. O bonde (muito utilizado) passava pela Praia do Barracão (início da Av. Saturnino de Brito), ruas José Teixeira e Aleixo Neto até o cruzamento com a Rua Chapot Presvot (final dos trilhos).

Um pequeno muro de pedra separava a calçada da Av. Saturnino de Brito da areia da praia e, em frente à Ilha do Frade (não existia a ponte), havia um trampolim, só acessível a nado. A Reta da Penha, com uma só pista de paralelepípedos, era o único acesso à Camburi – pela Ponte da Passagem – e Av. Rio Branco e a Rua Constante Sodré não eram pavimentadas.

A grande transformação se deu com a execução do projeto urbanístico do “Aterro da Comdusa” (assim chamado na época), ligando todo aquele conjunto de praias à Ilha do Boi ­– um aterro hidráulico que se estendeu por toda a orla até a antiga Praia do Canto.

Esta grande obra deu origem a parte mais moderna da região – a Enseada do Suá – e possibilitou a criação de amplas áreas verdes, de lazer e a expansão imobiliária, com a construção de modernos edifícios de escritórios, apartamentos, prédios institucionais, shopping e hotéis. E viabilizou a ampliação do sistema viário e a construção da Terceira Ponte