Por que Torino é a nova aposta do PSL para prefeito da Serra?

Torino Marques Crédito: Tati Beling | Ales

O deputado estadual Torino Marques (PSL) está disposto a ser candidato a prefeito da Serra e é a nova aposta do presidente estadual do PSL Carlos Manato , para a sucessão de Audifax Barcelos (Rede) no maior colégio eleitoral do Espírito Santo. Mas a novidade, confirmada por Torino e por Manato, representa uma mudança de peças no tabuleiro eleitoral montado pelo PSL no Espírito Santo. Inicialmente, o nome de Torino não constava nem no radar de Manato como possível candidato a prefeito da Serra. O PSL chegou a convidar o vereador Cabo Porto (PSB) para se filiar. O que mudou?

Segundo Manato, ele concluiu que Torino pode ser mais competitivo na Serra do que ele imaginava. Isso com base nos resultados das urnas em 2018, na eleição a deputado estadual. Na comparação com políticos enraizados na Serra e que agora são pré-candidatos a prefeito, Torino não ficou muito atrás.

“Fui fazer uma avaliação de como os eleitores da Serra votaram em 2018. Vi que Xambinho (Rede), Bruno Lamas (PSB) e Vandinho Leite (PSDB) não tiveram uma votação tão superior à de Torino no município.”

Na Serra, Lamas teve 11.714 votos; Vandinho teve 11.133; Xambinho, 10.693; Torino, 6.313.

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E O APOIO A AMARO EM VITÓRIA?

Segundo Manato, não é que o PSL tenha desistido de se aliar a Amaro caso o deputado seja mesmo candidato a prefeito de Vitória. Apenas, ele concluiu que é mais interessante lançar candidato próprio em Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica, com acordo prévio de aliança no segundo turno. Ele aposta, aliás, em disputas decididas no 2º turno nos quatro maiores municípios. Em Vitória, já considera Amaro lá.

“Temos que fazer o partido crescer. E o partido cresce quando você tem candidaturas majoritárias. Acho que esses quatro municípios terão eleição decidida em dois turnos. Então a gente já pode fazer acordos de segundo turno. Na nossa visão, Amaro já está no segundo turno em Vitória. Então vamos fazer com ele um acordo de segundo turno. A gente tem que minar a oposição. Então estou tendo essa visão.”

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PAZOLINI: O SONHO ACABOU

Em agosto, Manato dizia que ter Pazolini no PSL era o sonho de consumo do partido. Com convites de várias siglas – e inclinado a aceitar o do PSDB –, Pazolini pode decidir filiação até o início de abril, seis meses antes do 1º turno. Manato parece ter se cansado de esperar pela decisão do deputado.

“Em todas as discussões que nós fizemos, ele pediu para pensar mais. Ele hoje é o sonho de consumo do PSDB e de outros partidos. Pode se dar ao luxo de responder no fim de março. De repente o tempo dele é diferente do nosso. Já estou fazendo chapa. E não posso esperar chegar no dia 30 de março e ele dizer assim: ‘Ah, eu vou para o PSDB’. Ele nunca sinalizou vir para o PSL.”

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SORAYA FORA DOS PLANOS

No início do ano, Manato chegou a cogitar até a esposa dele, a deputada federal Soraya Manato (PSL), para disputar a Prefeitura de Vitória em 2020. Ele, agora, risca totalmente o nome dela da lista de “prefeitáveis”.