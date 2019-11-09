Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Por que o técnico do Flamengo Jorge Jesus incomoda tanto?
Português em alta

Por que o técnico do Flamengo Jorge Jesus incomoda tanto?

Ainda existe no “país do futebol” um ar de arrogância e prepotência de quem se percebe como a única referência mundial quando o assunto é bola rolando no gramado, o que deixou de ser verdade há muito tempo

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 05:00

Públicado em 

09 nov 2019 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Jorge Jesus está longe de ter reinventado a roda, mas possui totais méritos em montar uma equipe que joga um futebol que não víamos por aqui há muito tempo Crédito: RAUL PEREIRA
Líder absoluto do Campeonato Brasileiro e finalista da Libertadores, o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil, talvez até o melhor da América do Sul, questão que poderá ser sacramentada em breve, ou não. As atuações do Rubro-Negro são seguras, eficientes e encantadoras em muitos momentos. O técnico português Jorge Jesus é o grande maestro que faz a equipe jogar, e isso incomoda a muitos. Como assim um estrangeiro chega por aqui e alcança esse nível de excelência e protagonismo? 
Quando se trata de Flamengo, tudo é potencializado, seja em euforia ou desalento. Jorge Jesus está longe de ter reinventado a roda, mas possui totais méritos em montar uma equipe que joga um futebol que não víamos por aqui há muito tempo. Boa parte desse elenco rubro-negro estava nas mãos de Abel Braga, que não conseguiu fazer um bom trabalho. Então, o português merece ser coroado pelo desempenho do seu time. 

Veja Também

Com o Flamengo não tem perdão. Que venha o River Plate na final da Libertadores

Libertadores é o desafio que resta ao Flamengo. Título do Brasileirão já é real

Um exemplo de insucesso na forma de jogar é o Palmeiras, dono de ótimos elencos nos últimos anos, mas que não consegue atuações à altura de seus jogadores. Nem com o atual técnico Mano Menezes e nem com os anteriores. O Grêmio de Renato Gaúcho, que já encantou, não encanta mais. Tite, antes unanimidade, hoje não consegue nem fazer a Seleção jogar bem. Os técnicos brasileiros precisam render mais, e essa cobrança somada ao sucesso de um estrangeiro mexe com o brio dos professores.
Não é de hoje que existe uma certa resistência ao trabalho de técnicos estrangeiros no Brasil. Vários já passaram por aqui e poucos tiveram sucesso. Ainda existe no “país do futebol” um ar de arrogância e prepotência de quem se percebe como a única referência mundial quando o assunto é bola rolando no gramado, o que deixou de ser verdade há muito tempo. 
Jorge Jesus reclamou muito do Botafogo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Além de Jorge Jesus, outro estrangeiro também faz um bom trabalho por aqui. Jorge Sampaoli comanda o Santos desde o início da temporada. Atualmente seu clube ocupa a terceira colocação do Brasileirão, e vai fechar o ano sem conquistar títulos, mas Sampaoli conseguiu fazer um trabalho interessante com o elenco limitado que possui. Mostrou caminhos que os técnicos brasileiros podem seguir. 
Que o sucesso de Jorge Jesus provoque um momento de reflexão nos técnicos brasileiros. Recursos e potencial abundam por aqui, mas é preciso repensar algumas velhas práticas. A marca do futebol brasileiro sempre foi o futebol ofensivo, e isso não pode se perder.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados