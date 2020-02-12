Policiais se dizem vítimas de notícias falsas e dão queixa à polícia

A Frente Unificada de Valorização Salarial, formada por representantes de policiais civis e militares e bombeiros militares, promete prestar queixa amanhã (13) à Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos (DRCE) contra os supostos autores de fakes news
envolvendo a entidade, que está reivindicando do governo do Estado
reajuste salarial para as corporações.
Na reunião da Comissão de Segurança da Assembleia, na última segunda-feira, o delegado Rodolfo Laterza, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Espírito Santo (Adepol/ES) , já havia reclamado publicamente da ação dos falsificadores.
Hoje (12), o colegiado divulgou uma nota oficial sobre as notícias falsas de que está sendo vítima: “A Frente Unificada de Valorização Salarial informa à sociedade, tal como já repudiado publicamente na Assembleia Legislativa na segunda-feira, que não admitirá a prática de fake news envolvendo as ações das entidades de classe nem deturpações direcionadas a causar pânico ou temor a partir das reivindicações do movimento por luta salarial
”.
Em uma das peças de convocação para a reunião que será realizada hoje, às 13h, no Edifício Fábio Ruschi, e considerada falsa pela Frente Unificada, aparece a imagem duplicada do coronel Nylton Rodrigues, ex-secretário estadual da Segurança Pública e ex-comandante-geral da PM, atualmente na reserva. Na realidade, essa peça existe, mas sem a imagem do coronel, que se anunciou pré-candidato a prefeito de Vitória.
Em outro convite para a mesma reunião, aparece uma estrela semelhante à do PT com uma pegadinha: o horário da reunião (13h) está dentro da estrela, sugerindo que se trata de uma peça publicitária do Partido dos Trabalhadores.