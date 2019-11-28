Polícia faz operação para supermercado de Guarapari voltar para ex-dono

A PM confirmou que os policiais foram acionados e prestaram apoio a representantes das partes envolvidas e que eles possuíam ordem judicial para reaver a administração do estabelecimento. "Houve um princípio de desentendimento entre as partes, porém o fato foi resolvido no local", informou a nota enviada pela assessoria de imprensa da Polícia Militar.

Pouco tempo depois de a DX Group Participações e Investimentos Eireli ter assumido o comando dos supermercados, segundo relatos de clientes e funcionários, as prateleiras das lojas ficaram vazias e fornecedores não estavam recebendo os pagamentos pelas mercadorias que já tinha sido entregues. Uma foto feita nesta quinta-feira por um leitor da coluna mostra que o centro de distribuições da rede está na mesma situação, totalmente desabastecido.