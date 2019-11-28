Polícia faz operação para supermercado de Guarapari voltar para ex-dono

A Polícia Militar (PM) realizou uma operação e foi, na tarde desta quinta-feira (28), ao centro de distribuição da rede de supermercados Santo Antônio, em Muquiçaba, Guarapari, para garantir a volta dos antigos donos ao comando do negócio. A reintegração das unidades da marca ocorreu após a Justiça cancelar por meio de uma liminar a venda do negócio à companhia paulista DX Group Participações e Investimentos Eireli, comandada pelo empresário Creso Suerdieck Dourado.
A PM confirmou que os policiais foram acionados e prestaram apoio a representantes das partes envolvidas e que eles possuíam ordem judicial para reaver a administração do estabelecimento. "Houve um princípio de desentendimento entre as partes, porém o fato foi resolvido no local", informou a nota enviada pela assessoria de imprensa da Polícia Militar.
A família Zouain, fundadora da rede Santo Antônio - com unidades em Guarapari (seis) e em Anchieta (uma) -, volta a comandar o negócio pouco mais de três meses depois de vender a marca. No vídeo acima, é possível ver o empresário Jorge Zouain chegando ao escritório, que fica anexo ao centro de distribuição. Na ocasião, o fundador da empresa, que está há 54 anos no mercado capixaba, é cumprimentado por diversos funcionários.
ENTENDA
Após a compra, que ocorreu em julho deste ano, o grupo paulista anunciou vários investimentos e melhorias nas lojas, mas nenhuma delas saiu do papel. Diante das inúmeras promessas e de problemas que foram ficando cada vez mais evidentes na empresa - entre eles o desabastecimento de mercadorias, apreensão pela Receita Estadual de máquinas de cartões de crédito irregulares, a falta de pagamento de rescisões trabalhistas e de direitos como FGTS e INSS -, os proprietários do supermercado começaram a desconfiar de que poderia se tratar de uma espécie de golpe e decidiram entrar na Justiça para recuperar a rede, que é uma das principais empregadoras de Guarapari, com aproximadamente 700 funcionários.
Pouco tempo depois de a DX Group Participações e Investimentos Eireli ter assumido o comando dos supermercados, segundo relatos de clientes e funcionários, as prateleiras das lojas ficaram vazias e fornecedores não estavam recebendo os pagamentos pelas mercadorias que já tinha sido entregues. Uma foto feita nesta quinta-feira por um leitor da coluna mostra que o centro de distribuições da rede está na mesma situação, totalmente desabastecido.