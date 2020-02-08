Poder público deve implementar políticas para as pessoas retomarem a vida

Prejuízos causados pelas chuvas no ES Crédito: Fernando Madeira

Estima-se que milhões de pessoas são atingidas por ano por desastres naturais pelo fato de residirem em locais impróprios. De acordo com o Centro de Estudos de Monitoramento de Deslocamento Interno, conforme publicado na "Folha de S. Paulo" em 2017, aconteceram 30,6 milhões de deslocamentos, dentro de um mesmo território, no mundo. Ainda segundo a mesma fonte, o Brasil registrou no similar período que 71 mil pessoas se encontravam nessa situação.

As pessoas, por falta de condições econômicas e sociais, passam a morar em áreas de risco, de forma precária e instável, mantendo-se em estado de alerta sempre que a previsão do tempo indica chuva. É uma permanente vigilância para manutenção da vida.

Quando acontecem os desastres naturais, que deslocam as pessoas e suas histórias dos lugares, identifica-se duas perdas, a material e a afetiva. O deslocamento de pessoas decorrente de tragédias naturais dentro de territórios supera o número de deslocamento provocados por outros fatores, como epidemias e conflitos, caracterizando uma dinâmica de expulsão, conforme o pensamento de Saskia Sassen.

Os capixabas mais uma vez experimentaram esse tipo de expulsão ao verem as águas levarem seus entes queridos, suas casas, seus pertences, seus documentos e suas histórias. A tragédia passou a fazer parte da memória de dor e sofrimento. Mais uma vez as chuvas causaram tragédias que ceifaram vidas e produziram destruição no Estado do Espírito Santo em janeiro de 2020.

Caberá o poder público implementar políticas públicas articuladas que garantam a milhares de pessoas a retomada de suas vidas e a residência em locais seguros, longe de leitos baixos, médios ou planícies de alagamento que existem para que os rios possam se esticar e se encolher, sem produzir sofrimento à vida humana.

Veja Também Solidariedade e poder público ajudam moradores a se reerguer após chuvas no ES