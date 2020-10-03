Ufes na guerra incessante contra a desinformação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Official White House Photo by Andrea Hanks

Edgard Rebouças É professor da Ufes, coordenador do Observatório da Mídia e membro-fundador da RNCD

Este caso, bem como suas analogias no Brasil, serve para ilustrar um fenômeno que já vimos discutindo há algum tempo – inclusive em artigos publicados aqui em A Gazeta -, que está relacionado a conceitos de verdade factual, desinformação intencional, mentira e informação fraudulenta. Também é muito adequado para mostrar o quão necessária foi a recente criação da Rede Nacional de Combate à Desinformação (RNCD) – www.orcd.org .

No Brasil, há uma máxima cretina de que “sobre política, religião e futebol, não se discute”. Como assim? Por que não? Talvez por isso esses três setores estejam como estão. Nestes tempos de incertezas, o que a sociedade mais precisa é exatamente de se informar e se posicionar conscientemente sobre os temas ditos polêmicos. Senão, muitos vão continuar à sombra da maioria silenciosa e acreditando no mentiroso da vez.

As iniciativas de checagem de informações intencionalmente falsas, como as reunidas na RNCD, vieram para aprimorar o que observatórios de mídias já faziam nas últimas décadas em relação a coberturas jornalísticas que favorecem interesses políticos e/ou empresariais em detrimento do interesse público; desrespeitos aos direitos humanos em programas televisivos e publicidades abusivas e/ou enganosas. No entanto, com a proliferação do acesso e utilização dos dispositivos midiáticos portáteis, a relação que antes era apenas de recepção ganhou novas possibilidades de fluxos comunicacionais.

O problema é que tal “democratização” não serviu apenas para que a sociedade tivesse mais oportunidades de acesso a conteúdos diversificados, processos de ensino/aprendizagem diferenciados ou que emancipasse o receptor passivo como um emissor em potencial. Enfim, tudo aquilo que foi prometido pelos primeiros entusiastas da internet. O que ocorreu foi algo semelhante ao que alguns pioneiros das Ciências da Comunicação descobriram, na década de 1940: que o excesso de informações superficiais disponíveis nas mídias de massa estava tornando os espectadores mais apáticos, ao invés de mais ativos; e chamaram isso de “disfunção narcotizante”.

O necessário documentário “O dilema das redes”, lançado pela Netflix há poucas semanas, mostra um pouco dessa discussão que já vem sendo travada por pesquisadores há quase cem anos. Isso mesmo: um século! Desde as primeiras análises sobre o uso das técnicas de propaganda empregadas na I Guerra Mundial.

Até mesmo Adolf Hitler, em seu livro “Minha Luta”, de 1925, cita as expressões “propaganda” por 180 vezes e “mentira” por mais 56. Isso para falar como os governos inglês, francês e norte-americano se valeram desses artifícios para vencerem (e venderem) o conflito, e como a Alemanha deveria aprender com eles. O resultado foi visto anos depois, com a ascensão do nazismo e ao longo da II Guerra. Como se vê, há uma série de proeminentes políticos que seguem a mesma escola: dizem-se vítimas de notícias falsas nas eleições e em seus governos, mas são mestres na arte da desinformação intencional.

Como a disfunção narcotizante e as técnicas de propaganda, a infodemia gerada pelo excesso e pela disseminação acelerada de informações sobre a Covid-19, por exemplo, ao invés de levar a sociedade a esclarecimentos, acaba gerando mais incertezas. Tudo graças a leviandades, perversidades e ao uso político da tragédia.