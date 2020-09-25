'É preciso imunizar as pessoas contra a desinformação', diz especialista

Eu reconheci que o jornalismo é o sistema imunológico de uma sociedade quando eu trabalhava no Centro para Prevenção e Controle de Doenças dos EUA (CDC). Eu ia a campo para investigar uma pandemia e percebia que não era só a doença que estava se espalhando: a desinformação também. Compreendi que o jornalismo cumpre um papel importante de educar o público sobre saúde e ciência. E pode ser uma ferramenta poderosa no combate à desinformação.