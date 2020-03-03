Os riscos batem à porta do ES e o governo deve responder rápido às crises

Rua Jardim Mirim, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Para governar um Estado, um líder não promete que vai conseguir eliminar todos os perigos e riscos da sociedade local. Contudo, diante de situações de grave crise, os governantes e seus partidos políticos podem sentir que o povo não está gostando de certas atitudes e procura um meio para ajustá-las.

Neste momento, com as chuvas que afetam todo o Espírito Santo , vereadores, prefeitos e governador são lembrados e também muito criticados nas ruas e nas redes sociais. Mas, afinal, é papel dos governantes e autoridades preparar as cidades para os reais perigos que sua população possa sofrer?

As administrações públicas ainda são vistas como as instituições que são obrigadas a dar reposta rápida e apresentar a solução para os riscos que a sociedade enfrenta. A cada nova crise que surge os lideres são testados. Porém, nem todos estão preparados ou dispostos a fazer a diferença. Mas é a reação da população que determina a ação dos governantes.

É por acreditar ainda nas instituições que as pessoas recorrem ao Estado e a seus lideres. É esta fé que faz as pessoas cobrarem as medidas necessárias para mudar a realidade que estão vivendo. Como a solução nem sempre chega, em dias difíceis como estes, pipocam vídeos de apelos que se espalham nos grupos de WhatsApp e viralizam nas redes sociais.

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As cidades se tornaram o “aterro sanitário das ansiedades e apreensões” geradas pela incerteza e a insegurança induzidas globalmente. Muitas recebem o impacto negativo e positivo do que acontece no cenário político e econômico mundial. E as ações dos governos locais se revelam limitadas para resolver os problemas decorrente dos impactos negativos.

No Espírito Santo, a impressão que fica é que os riscos estão batendo à porta dos capixabas. Seja com enchentes fortes, devastadoras e repetitivas, com rompimento de barragem, como a da Samarco, e poluição de rios e praias, pó preto e o recente surto de vírus. Vivemos em plena era dos riscos.

Contudo, esta não é uma constatação local. Para o sociólogo alemão Ulrick Beck, esta é uma característica da sociedade moderna. Com mais de 83% dos capixabas vivendo em área urbana, decorrente de um modelo de desenvolvimento que mais segrega e exclui, todos estão expostos ao risco permanente. Em situações como estas, quem é responsável em reduzir os riscos que afetam a sociedade?

Todos os cidadãos devem fazer sua parte. Contudo, são os governantes e as autoridades constituídas que devem apresentar e executar projetos para que os cidadãos possam viver em cidades mais seguras, inteligentes e com oportunidades para todos.

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