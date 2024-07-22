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Olimpíadas

Seleção feminina de vôlei não vai à Cerimônia de Abertura dos Jogos

Com o objetivo de evitar distrações em busca do ouro em Paris, a equipe brasileira de vôlei informou decidiu não participar da Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Paris, nesta sexta (26).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2024 às 18:47

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 18:47

seleção femininas de vôlei reunida na quadra
A delegação brasileira não irá participar da cerimônia de abertura para preservar a condição física das atletas Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Evitar distrações tem sido o mantra do técnico José Roberto Guimarães na preparação da equipe feminina do Brasil para Paris-2024. Elas sempre foram abundantes em megaeventos como o que se iniciará nesta semana na França, uma reunião de atletas e fãs de todo o planeta, com uma vila olímpica fervilhante e assédio da imprensa. Mas a situação se agravou com o avanço das redes sociais.
"É uma coisa que a gente tem conversado muito, porque a internet é uma coisa que muitas vezes prejudica, é terra de ninguém. Se a gente ficar muito preocupado com o que estão falando, poderá colocar tudo a perder. Então, um dos pedidos é deixar o celular de lado, porque é muito pouco tempo, e a gente precisa estar voltado para dentro do time", disse à reportagem o técnico, antes de treino em Saint-Ouen, nos arredores de Paris.

A operação foco total atingiu tal nível que, em decisão apresentada como conjunta de jogadoras e comissão, o grupo não vai participar da cerimônia de abertura de Paris-2024, na sexta-feira (26), no rio Sena. A ideia é manter a rotina de treinamentos até a estreia na competição, na próxima segunda (29), contra o Quênia.
Ainda que a primeira rodada seja considerada traiçoeira por Zé Roberto, é inegável o favoritismo brasileiro. Depois, haverá confrontos difíceis com Japão e Polônia, os únicos times que bateram a seleção na recente Liga das Nações. Os dois primeiros colocados de cada grupo estarão nas quartas de final; haverá vaga também para os dois melhores terceiros entre as três chaves do torneio.

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