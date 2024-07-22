Seleção feminina de vôlei não vai à Cerimônia de Abertura dos Jogos

A delegação brasileira não irá participar da cerimônia de abertura para preservar a condição física das atletas Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Evitar distrações tem sido o mantra do técnico José Roberto Guimarães na preparação da equipe feminina do Brasil para Paris-2024 . Elas sempre foram abundantes em megaeventos como o que se iniciará nesta semana na França, uma reunião de atletas e fãs de todo o planeta, com uma vila olímpica fervilhante e assédio da imprensa. Mas a situação se agravou com o avanço das redes sociais.

"É uma coisa que a gente tem conversado muito, porque a internet é uma coisa que muitas vezes prejudica, é terra de ninguém. Se a gente ficar muito preocupado com o que estão falando, poderá colocar tudo a perder. Então, um dos pedidos é deixar o celular de lado, porque é muito pouco tempo, e a gente precisa estar voltado para dentro do time", disse à reportagem o técnico, antes de treino em Saint-Ouen, nos arredores de Paris.

A operação foco total atingiu tal nível que, em decisão apresentada como conjunta de jogadoras e comissão, o grupo não vai participar da cerimônia de abertura de Paris-2024, na sexta-feira (26), no rio Sena. A ideia é manter a rotina de treinamentos até a estreia na competição, na próxima segunda (29), contra o Quênia.