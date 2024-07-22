Agenda olímpica

Confira os horários das competições com os atletas brasileiros em Paris

Os Jogos Olímpicos de Paris, serão iniciados oficialmente na próxima sexta-feira (26), mas algumas modalidades começam antes, alguns já na quarta-feira (24); veja os horários
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

22 jul 2024 às 15:50

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 15:50

Jogos Olímpicos de 2024 serão sediados em Paris, na França
Paris vive o clima olímpico e já na próxima quarta-feira tem competição acontecendo  Crédito: Michel Euler
Com a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris marcada para 26 de julho de 2024, a expectativa dos entusiastas do esporte cresce cada vez mais. Serão 329 eventos em 48 modalidades, reunindo mais de 10 mil competidores na capital francesa. Confira tudo o que você precisa saber sobre a Olimpíada de Paris.

Quando começam os Jogos Olímpicos?

A cerimônia de abertura será na sexta-feira, 26 de julho, às 14h30 (horário de Brasília), começando nas margens do Rio Sena e terminando nos Jardins du Trocadéro. No entanto, a primeira competição olímpica ocorre já na quarta-feira (24) com partidas de rugby e futebol, seguida pelo handebol no dia 25.

Dia 25 de julho (Quinta-feira)

  • Tiro com arco  |  Ana Luiza Sliachticas Caetano | 4h30 | Fase de classificação 
  • Handebol | Ana Claudia Bolzan | 9h | ESP x BRA | Grupo B

  • Tiro com Arco  | Marcus D'Almeida | 9h15 | Fase de classificação 

  • Futebol Feminino | 14h | NIG X BRA | Grupo C

Dia 27 de julho (Sábado)

  • Vôlei Masculino | 8h  |  Brasil x Itália |  Grupo B

  • Badminton | 9h | Simples feminino 

  • Basquete Masculino | 12h:15 | França X Brasil | Grupo B  | Didi Louzada em quadra

  • Vôlei de Praia Masculino |  14h | André/George (BRA) X Abicha/Elgraoui (MAR) 

Dia 28 de julho (Domingo) 

  • Handebol feminino | 4h | Brasil X Hungria | Grupo B

  • Vôlei de praia | 6h | Brasil X Japão | Grupo E

  • Badminton  | 9h | Simples masculino 

  • Vôlei de Praia Feminino |  11h |  Brasil X Egito | Grupo A

  • Futebol Feminino | 12h | Brasil X Japão | Grupo C 

  • Rugby Sevens Feminino | 12h | França X Brasil | Grupo C 

  • Rugby Sevens Feminino | 15h | Eua X Brasil | Grupo C

  • Vôlei de Praia | 15h | Brasil X Áustria | Grupo E

Dia 29 de julho (Segunda-feira) 

  • Vôlei feminino | 8h | Brasil x Quênia | Grupo B 

  • Rugby Sevens | 10h | Japão X Brasil  | Grupo C

Dia 30 de julho (Terça-feira) 

  • Vôlei de Praia masculino | 7h | George/André (BRA) X Diaz/Alayo (CUB) | Grupo D 

  • Vôlei de Praia feminino |  11h | Brasil X Lituânia | Grupo E

  • Handebol feminino | 14h | França X Brasil | Grupo B

  • Basquete Masculino | 16h | Brasil X Espanha | Grupo B
     
  • Vôlei de Praia feminino | 16h | Brasil X Espanha | Grupo A

Dia 31 de julho (Quarta-feira)

  • Vôlei masculino | 4h | Polônia X Brasil | Grupo B

  • Futebol feminino | 12h | Brasil X Espanha | Grupo C

  • Vôlei de Praia | 15h | Brasil X Canadá | Grupo E

Dia 1 de agosto (Quinta-feira)

  • Handebol feminino | 4h | Brasil X Países Baixos | Grupo B

  • Vôlei Feminino | 8h | Brasil X Japão | Grupo B

  • Vôlei de Praia | 10h | Brasil X Usa | Grupo D

  • Vôlei de Praia | 15h | Brasil X Itália | Grupo A 

Dia 2 de agosto (Sexta-feira) 

  • Basquete masculino | 6h | Brasil X Japão | Grupo B

  • Vôlei masculino | 8h | Brasil X Egito | Grupo B

  • Vôlei de Praia | 12h | Brasil X Países Baixos (Holanda) | Grupo E

  • Vôlei de Praia | 16h | República Tcheca X Brasil | Grupo E

Dia 3 de agosto (Sábado) 

  • Handebol feminino  | 9h  | Brasil X Angola  | Grupo B

Dia 4 de agosto (Domingo)

  • Vôlei feminino  | 16h | Brasil X Polônia  | Grupo B

