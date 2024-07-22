Confira os horários das competições com os atletas brasileiros em Paris

Com a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris marcada para 26 de julho de 2024, a expectativa dos entusiastas do esporte cresce cada vez mais. Serão 329 eventos em 48 modalidades, reunindo mais de 10 mil competidores na capital francesa. Confira tudo o que você precisa saber sobre a Olimpíada de Paris.
Quando começam os Jogos Olímpicos?
A cerimônia de abertura será na sexta-feira, 26 de julho, às 14h30 (horário de Brasília), começando nas margens do Rio Sena e terminando nos Jardins du Trocadéro. No entanto, a primeira competição olímpica ocorre já na quarta-feira (24) com partidas de rugby e futebol, seguida pelo handebol no dia 25.
Dia 25 de julho (Quinta-feira)
- Tiro com arco | Ana Luiza Sliachticas Caetano | 4h30 | Fase de classificação
- Handebol | Ana Claudia Bolzan | 9h | ESP x BRA | Grupo B
- Tiro com Arco | Marcus D'Almeida | 9h15 | Fase de classificação
- Futebol Feminino | 14h | NIG X BRA | Grupo C
Dia 27 de julho (Sábado)
- Vôlei Masculino | 8h | Brasil x Itália | Grupo B
- Badminton | 9h | Simples feminino
- Basquete Masculino | 12h:15 | França X Brasil | Grupo B | Didi Louzada em quadra
- Vôlei de Praia Masculino | 14h | André/George (BRA) X Abicha/Elgraoui (MAR)
Dia 28 de julho (Domingo)
- Handebol feminino | 4h | Brasil X Hungria | Grupo B
- Vôlei de praia | 6h | Brasil X Japão | Grupo E
- Badminton | 9h | Simples masculino
- Vôlei de Praia Feminino | 11h | Brasil X Egito | Grupo A
- Futebol Feminino | 12h | Brasil X Japão | Grupo C
- Rugby Sevens Feminino | 12h | França X Brasil | Grupo C
- Rugby Sevens Feminino | 15h | Eua X Brasil | Grupo C
- Vôlei de Praia | 15h | Brasil X Áustria | Grupo E
Dia 29 de julho (Segunda-feira)
- Vôlei feminino | 8h | Brasil x Quênia | Grupo B
- Rugby Sevens | 10h | Japão X Brasil | Grupo C
Dia 30 de julho (Terça-feira)
- Vôlei de Praia masculino | 7h | George/André (BRA) X Diaz/Alayo (CUB) | Grupo D
- Vôlei de Praia feminino | 11h | Brasil X Lituânia | Grupo E
- Handebol feminino | 14h | França X Brasil | Grupo B
- Basquete Masculino | 16h | Brasil X Espanha | Grupo B
- Vôlei de Praia feminino | 16h | Brasil X Espanha | Grupo A
Dia 31 de julho (Quarta-feira)
- Vôlei masculino | 4h | Polônia X Brasil | Grupo B
- Futebol feminino | 12h | Brasil X Espanha | Grupo C
- Vôlei de Praia | 15h | Brasil X Canadá | Grupo E
Dia 1 de agosto (Quinta-feira)
- Handebol feminino | 4h | Brasil X Países Baixos | Grupo B
- Vôlei Feminino | 8h | Brasil X Japão | Grupo B
- Vôlei de Praia | 10h | Brasil X Usa | Grupo D
- Vôlei de Praia | 15h | Brasil X Itália | Grupo A
Dia 2 de agosto (Sexta-feira)
- Basquete masculino | 6h | Brasil X Japão | Grupo B
- Vôlei masculino | 8h | Brasil X Egito | Grupo B
- Vôlei de Praia | 12h | Brasil X Países Baixos (Holanda) | Grupo E
- Vôlei de Praia | 16h | República Tcheca X Brasil | Grupo E
Dia 3 de agosto (Sábado)
- Handebol feminino | 9h | Brasil X Angola | Grupo B
Dia 4 de agosto (Domingo)
- Vôlei feminino | 16h | Brasil X Polônia | Grupo B