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Preocupação

Lesão no joelho tira da Maria Suelen a chance de brigar pelo bronze no judô

Ela teve uma torção ao perder por ippon para a francesa Romane Dicko nesta sexta-feira (30), pelas quartas de final, e saiu do tatame de maca

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 01:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jul 2021 às 01:51
Judô
A brasileira Maria Suelen (branco) foi eliminada e se lesionou no combate Crédito: COB
A judoca brasileira Maria Suelen Altheman, que luta na categoria acima dos 78 kg, está fora das Olimpíadas de Tóquio-2020 por causa de lesão no joelho esquerdo. Ela teve uma torção ao perder por ippon para a francesa Romane Dicko nesta sexta-feira (30), pelas quartas de final, e saiu do tatame de maca.

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Segundo a Confederação Brasileira de Judô, a atleta vai passar por exames ainda nesta sexta para determinar a gravidade da lesão.
A torção tira da brasileira a chance de disputar a medalha de bronze e repetir o caminho feito por Mayra Aguiar nesta quinta (29).

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