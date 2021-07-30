Lesão no joelho tira da Maria Suelen a chance de brigar pelo bronze no judô

A judoca brasileira Maria Suelen Altheman, que luta na categoria acima dos 78 kg, está fora das Olimpíadas de Tóquio-2020 por causa de lesão no joelho esquerdo. Ela teve uma torção ao perder por ippon para a francesa Romane Dicko nesta sexta-feira (30), pelas quartas de final, e saiu do tatame de maca.