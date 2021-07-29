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Judô

Judoca Mayra Aguiar perde para alemã e disputará repescagem nas Olimpíadas

A brasileira agora disputará a repescagem a partir das 5h e, se vencer, tentará lutar pelo bronze na sequência

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 01:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2021 às 01:45
Judoca Mayra Aguiar vence combate
Judoca Mayra Aguiar, de brancom venceu o primeiro combate, mas perdeu a luta seguinte para a judoca alemã Crédito: Julio Cesar Guimarães/COB
Mayra Aguiar foi derrotada pela alemã Anna-Maria Wagner nas quartas de final da categoria até 78 kg nas Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta quinta-feira (29). Após 3 minutos e 47 segundos de tempo extra, a brasileira sofreu um waza-ari. Ela agora disputará a repescagem a partir das 5h e, se vencer, tentará lutar pelo bronze na sequência.

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Atual campeã mundial, Wagner é a terceira colocada do ranking, enquanto a brasileira ocupa a oitava colocação. O duelo entre elas foi tenso, com direito a duas penalidades para a brasileira e uma para a alemã. Pressionada a decidir, Mayra acabou levando o golpe que determinou sua derrota.
Bicampeã mundial, ela ainda pode se tornar a primeira judoca brasileira a conquistar três medalhas olímpicas. Esta é sua quarta participação nos Jogos, após Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016. Nas duas últimas, levou o bronze.
Considerando todos os esportes, ela também pode se igualar à ex-levantadora Fofão, hoje a única mulher brasileira medalhista em três Jogos diferentes.
Mayra, que possui ainda quatro medalhas pan-americanas e sete em Mundiais, se tornou conhecida do grande público aos 15, após chegar à final do Pan do Rio-2007 ainda sem ser faixa preta.
No ano passado, a gaúcha lesionou e joelho e precisou passar por cirurgia (a sétima de sua carreira). Por causa da operação e da pandemia, ficou 16 meses sem competir, até retornar no Mundial disputado em junho em Budapeste. Perdeu na segunda rodada, mas ganhou os pontos de que precisava para ser cabeça de chave nas Olimpíadas.

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