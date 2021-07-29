Judoca Mayra Aguiar perde para alemã e disputará repescagem nas Olimpíadas

Judoca Mayra Aguiar, de brancom venceu o primeiro combate, mas perdeu a luta seguinte para a judoca alemã Crédito: Julio Cesar Guimarães/COB

Mayra Aguiar foi derrotada pela alemã Anna-Maria Wagner nas quartas de final da categoria até 78 kg nas Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta quinta-feira (29). Após 3 minutos e 47 segundos de tempo extra, a brasileira sofreu um waza-ari. Ela agora disputará a repescagem a partir das 5h e, se vencer, tentará lutar pelo bronze na sequência.

Atual campeã mundial, Wagner é a terceira colocada do ranking, enquanto a brasileira ocupa a oitava colocação. O duelo entre elas foi tenso, com direito a duas penalidades para a brasileira e uma para a alemã. Pressionada a decidir, Mayra acabou levando o golpe que determinou sua derrota.

Bicampeã mundial, ela ainda pode se tornar a primeira judoca brasileira a conquistar três medalhas olímpicas. Esta é sua quarta participação nos Jogos, após Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016. Nas duas últimas, levou o bronze.

Considerando todos os esportes, ela também pode se igualar à ex-levantadora Fofão, hoje a única mulher brasileira medalhista em três Jogos diferentes.

Mayra, que possui ainda quatro medalhas pan-americanas e sete em Mundiais, se tornou conhecida do grande público aos 15, após chegar à final do Pan do Rio-2007 ainda sem ser faixa preta.