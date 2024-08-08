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Isaquias Queiroz e Jacky Godmann terminam em último na final do C2 500

A dupla brasileira terminou a prova com o tempo de 1min42s58; Isaquias ainda tem a final do C1, prova em que foi campeão em Tóquio-2020
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2024 às 10:38

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 10:38

Isaquias Queiroz e Jacky Godmann terminaram na oitava e última posição a final da C2 500 disputada nesta quinta-feira (8) no estádio náutico de Vaires-sur-Marne, a leste da capital francesa. A dupla brasileira terminou a prova com o tempo de 1min42s58 nos Jogos de Paris.
A dupla brasileira Isaquias Queiroz e Jacky Godmann acabou na última colocação na final do C2 500
A dupla brasileira Isaquias Queiroz e Jacky Godmann acabou na última colocação na final do C2 500 Crédito: Alexandre Loureiro/COB
A China, com Liu Hao e Ji Bowen, disparou na frente dos demais logo no início da prova e ficou com o ouro, com o tempo de 1min39s48.
Liu Hao já havia conquistado a prata no C1 1000 m e C2 500m em Tóquio-2020. Eles foram seguidos pela Itália, com Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, com o tempo de 1min41s08, e pela Espanha, com Joan Antoni Moreno e Diego Dominguez, que completou o percurso em 1min41s18.
Com o resultado, Isaquias não tem mais a possibilidade de igualar o recorde de seis medalhas olímpicas de Rebeca Andrade. O canoísta é dono de quatro medalhas nas Olimpíadas e disputa também o C1 1000m, prova em que é o atual campeão olímpico, com as semifinais previstas para esta sexta-feira (9), a partir das 6h30 (horário de Brasília).

"O resultado não é nada agradável, queria sair daqui com duas medalhas, até porque a prova do C2, se me desse a medalha, ia estar mais motivado para o C1", afirmou Isaquias logo após o término da prova nesta quinta-feira.
"A gente pede desculpa para todo mundo que está assistindo. O brasileiro espera nos ver no pódio, tocando o hino nacional", acrescentou o baiano de Ubaitaba. "Com certeza não vai estar fácil o C1, assim como não estava fácil o C2. Espero poder me recuperar o mais rápido possível."

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