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Não avançou

Ingrid Oliveira é eliminada nos saltos ornamentais dos Jogos de Tóquio

Classificavam-se para as semifinais somente as 18 melhores colocadas das 30 competidoras presentes no Centro Aquático de Tóquio, na capital Tóquio

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 09:55

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 ago 2021 às 09:55
Olimpíadas
Ingrid Oliveira começou muito bem sua participação, chegou a estar entre as dez primeiras, mas terminou na 24ª colocação com 261.20 pontos Crédito: Satiro Sodré/COB
A brasileira Ingrid Oliveira foi eliminada na madrugada desta quarta-feira (4) da classificatória de saltos ornamentais de plataforma 10 m na Olimpíada de Tóquio. Com 261.20 pontos, a niteroiense (RJ) encerrou sua participação na 24ª colocação.

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Classificavam-se para as semifinais somente as 18 melhores colocadas das 30 competidoras presentes no Centro Aquático de Tóquio, na capital Tóquio. Pandelela Pamg, da Malásia, garantiu a última vaga, tendo obtido 284.90 pontos.
Após as três primeiras apresentações, Ingrid, de 25 anos estava bem ranqueada, na sétima posição. Entretanto, os dois últimos saltos não foram satisfatórios, descendo para a 14ª e 24ª posições, respectivamente.
Esta foi a segunda participação de Ingrid em Jogos Olímpicos. Na última edição, na Rio 2016, ela disputou a mesma prova (plataforma 10m) e ficou no 22º lugar e também não avançou à semifinal.
No masculino, o Brasil conta com dois representantes. O piauiense Kawan Pereira, de 19 anos, e o carioca Isaac Souza, de 22 anos. Eles vão estrear em Tóquio 2020 nesta sexta-feira (6), às 3h (horário de Brasília).

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