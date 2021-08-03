Ana Marcela Cunha conquista medalha de ouro na maratona aquática

A baiana Ana Marcela Cunha, 29, conquistou medalha de ouro na maratona aquática de 10 km nas Olimpíadas de Tóquio-2020, no Odaiba Marine Park, na capital japonesa, nesta terça-feira (3, horário de Brasília), já manhã de quarta (4) no Japão.
Ela completou a prova em 1h59min30seg, à frente da holandesa Sharon van Rouwendaal, com o tempo 1h59m31s7, e da australiana Kareena Lee, 1h59m32s5. A prova teve início às 6h30 (18h30 em Brasília) e já com sol escaldante e temperatura de 29ºC. Ana Marcela, que optou por não se hidratar na primeira volta, começou na liderança.
Na segunda volta, a norte-americana Ashley Twichell passou à frente e apresentava uma frequência de braçadas superior: 46 ante 37 da brasileira por minuto. Após Ashley optar pela hidratação, Ana retomou a ponta, na terceira volta, e completou a primeira metade da prova na liderança.
A partir da quinta volta, a alemã Leonie Beck acelerou e ultrapassou Ana e Twichell. A partir do 8,8 km de prova, Ana aumentou o volume de braçadas e tomou a liderança da alemã.
É a segunda medalha do país em prova de maratona aquática nas Olímpiadas. Antes de Ana Marcela, Poliana Okimoto conquistou o bronze nos Jogos do Rio-2106.