Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É do Brasil!

Ana Marcela Cunha conquista medalha de ouro na maratona aquática

Ela completou a prova em 1h59min30seg, à frente da holandesa Sharon van Rouwendaal, com o tempo 1h59m31s7, e da australiana Kareena Lee, 1h59m32s5

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 20:50

Agência FolhaPress



Publicado em 

03 ago 2021 às 20:50
Olimpíadas
Ana Marcela Cunha venceu a maratona aquática dos Jogos olímpicos do Japão Crédito: Jonne Roriz/COB
A baiana Ana Marcela Cunha, 29, conquistou medalha de ouro na maratona aquática de 10 km nas Olimpíadas de Tóquio-2020, no Odaiba Marine Park, na capital japonesa, nesta terça-feira (3, horário de Brasília), já manhã de quarta (4) no Japão.

Veja Também

Brasil tem três finais pela frente nesta quarta (4); confira a agenda

Brasil ganha 1 ouro e 3 bronzes no melhor dia olímpico em Tóquio

Mais vazia, Tóquio volta a apertar o cerco contra a Covid-19

Ela completou a prova em 1h59min30seg, à frente da holandesa Sharon van Rouwendaal, com o tempo 1h59m31s7, e da australiana Kareena Lee, 1h59m32s5. A prova teve início às 6h30 (18h30 em Brasília) e já com sol escaldante e temperatura de 29ºC. Ana Marcela, que optou por não se hidratar na primeira volta, começou na liderança.
Na segunda volta, a norte-americana Ashley Twichell passou à frente e apresentava uma frequência de braçadas superior: 46 ante 37 da brasileira por minuto. Após Ashley optar pela hidratação, Ana retomou a ponta, na terceira volta, e completou a primeira metade da prova na liderança.
A partir da quinta volta, a alemã Leonie Beck acelerou e ultrapassou Ana e Twichell. A partir do 8,8 km de prova, Ana aumentou o volume de braçadas e tomou a liderança da alemã.
É a segunda medalha do país em prova de maratona aquática nas Olímpiadas. Antes de Ana Marcela, Poliana Okimoto conquistou o bronze nos Jogos do Rio-2106.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados