Brasil tem três finais pela frente nesta quarta (4); confira a agenda

Embalados pelas conquistas da medalha de ouro na vela com Kahena Kunze e Martine Grael e dos bronze de Thiago Braz no salto com vara e de Alison dos Santos, o Piu, nos 400m, o Brasil tem mais três finais pela frente durante esta quarta-feira (4) nas Olimpíadas de Tóquio. Para nosso internauta não perder nenhum segundo de emoção, A Gazeta traz a agenda do dia. Confira abaixo:
SALTOS ORNAMENTAIS
Plataforma 10m - Feminino, classificatórias
- 3h
VELA
470 - Feminino, FINAL
- 3h33
HIPISMO
Saltos individual - Misto, FINAL
- 7h
VÔLEI DE QUADRA
Brasil x Atletas da Rússia - Feminino, quartas de final
- 9h30
SKATE
Park - Masculino, classificatórias
- 21h
ATLETISMO
4 x 100m rasos - Feminino, classificatórias
- 22h
Arremesso de peso - Masculino, FINAL
- 23h05
4 x 100m rasos - Masculino, classificatórias
- 23h30