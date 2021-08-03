Brasil tem três finais pela frente nesta quarta (4); confira a agenda

Atletas brasileiros terão disputas de medalhas na vela, no hipismo e no atletismo em mais um dia com emoções nas Olimpíadas de Tóquio

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 20:08

Daniel Pasti

Brasil encara os Estados Unidos no vôlei
Brasil avançou às semifinais do vôlei masculino em Tóquio Crédito: Julio Cesar Guimarães/COB
Embalados pelas conquistas da medalha de ouro na vela com Kahena Kunze e Martine Grael e dos bronze de Thiago Braz no salto com vara e de Alison dos Santos, o Piu, nos 400m, o Brasil tem mais três finais pela frente durante esta quarta-feira (4) nas Olimpíadas de Tóquio. Para nosso internauta não perder nenhum segundo de emoção, A Gazeta traz a agenda do dia. Confira abaixo:

SALTOS ORNAMENTAIS

Plataforma 10m - Feminino, classificatórias
  • 3h
Olimpíadas
Martine e Kahena chegaram ao bicampeonato olímpico consecutivo na vela Crédito: Reuters Esportes

VELA

470 - Feminino, FINAL
  • 3h33

HIPISMO

Saltos individual - Misto, FINAL
  • 7h
Brasil vence Japão e vai à semifinal no vôlei masculino
Brasil venceu Japão e foi à semifinal no vôlei masculino Crédito: Miriam Jeske/COB

VÔLEI DE QUADRA

Brasil x Atletas da Rússia - Feminino, quartas de final
  • 9h30
Rayssa Leal, 13 anos, medalha de prata do Brasil na Olimpíada de Tóquio
Rayssa Leal, 13 anos, medalha de prata do Brasil no skate street na Olimpíada de Tóquio Crédito: Vitor Jubini

SKATE

Park - Masculino, classificatórias
  • 21h

ATLETISMO

4 x 100m rasos - Feminino, classificatórias
  • 22h
Arremesso de peso - Masculino, FINAL
  • 23h05
Paulo André Camilo disputou a terceira bateria semifinal e terminou na oitava colocação
Paulo André Camilo vai disputar o revezamento 4 x 100m Crédito: Vitor Jubini
4 x 100m rasos - Masculino, classificatórias
  • 23h30

Veja Também

Brasil ganha 1 ouro e 3 bronzes no melhor dia olímpico em Tóquio

Diferente em tudo: privadas tecnológicas "salvam" na hora do aperto em Tóquio

Thiago Braz conquista o bronze no salto com vara nos Jogos de Tóquio

Recomendado para você

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

