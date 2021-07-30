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É candidato

Fratus se classifica para a semifinal nos 50 metros livre; Etiene está fora

A semifinal dos 50 metros será nesta sexta-feira à noite, horário brasileiro. A primeira bateria começa às 23h11, enquanto a segunda às 21h16. Os oito melhores tempos passam para a final, marcada para sábado à noite
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 jul 2021 às 10:27

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 10:27

Olimpíada
Bruno Fratus fez 21.67 na classificatória dos 50m livre Crédito: Jonne Roriz/COB
Candidato a conquistar medalha para o Brasil na Olimpíada de Tóquio, o nadador Bruno Fratus conquistou vaga na semifinal dos 50m livre, nesta sexta-feira, em Tóquio, ao vencer a oitava bateria com o tempo de 21s67, o quarto melhor nas eliminatórias. No feminino, Etiene Medeiros foi eliminada na mesma distância.

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No masculino, o melhor tempo do dia foi do norte-americano Caeleb Dressel, favorito ao ouro, com 21s32 na décima e última bateria. O francês Florent Manaudou (21s65) e o grego Kristian Gkolomeev (21s66) vieram na sequência.
A semifinal dos 50 metros será nesta sexta-feira à noite, horário brasileiro. A primeira bateria começa às 23h11, enquanto a segunda às 21h16. Os oito melhores tempos passam para a final, marcada para sábado à noite, horário de Brasília, às 22h30.
No feminino, Etiene Medeiros fez 25s45 e terminou na oitava colocação na décima bateria, que contou com quebra de recorde olímpico por intermédio da australiana Emma McKeon, com o tempo de 24s02.
"Para mim, o ciclo de dois anos para cá foi muito difícil. Consegui ser resiliente, ainda estou sendo. Mas estou feliz de estar aqui. 25s04 não é bom para uma competição deste nível, bem longe do que eu queria e do que esperavam. Mas estou feliz, estou passando por um processo muito forte para mim, então estar aqui está sendo um processo muito bom", disse Etiene.
Nos 1.500 metros, Guilherme Costa ficou fora da final, ao completar sua eliminatória em 15min01s18, sexto tempo da série e 13ª colocação no geral. Já no revezamento 4x100 medley masculino, o quarteto brasileiro acabou desclassificado e ficou fora da final.

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