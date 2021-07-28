Brasileiro do judô sofre ippon aos 31 segundos de luta e dá adeus aos Jogos

Em sua primeira luta nas Olimpíadas de Tóquio-2020, o judoca Rafael Macedo, 26, perdeu e deu adeus aos Jogos, nesta quarta-feira (28, horário local), ainda noite de terça (27) no Brasil.
O brasileiro sofreu um ippon de Islam Bozbayev, 30, do Cazaquistão, aos 31 segundos de luta. Ambos disputavam a categoria até 90 kg.
Essa foi a primeira participação de Rafael enquanto competidor em uma Olimpíada. Na Rio-2016, ele fez parte do Vivência Olímpica, programa criado pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) que dá chance para jovens atletas conhecerem o ambiente dos Jogos.