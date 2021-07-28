Brasileiro do judô sofre ippon aos 31 segundos de luta e dá adeus aos Jogos

Rafael Macedo perde e dá adeus às Olimpíadas Crédito: Reprodução Time Brasil

Em sua primeira luta nas Olimpíadas de Tóquio-2020, o judoca Rafael Macedo, 26, perdeu e deu adeus aos Jogos, nesta quarta-feira (28, horário local), ainda noite de terça (27) no Brasil.

O brasileiro sofreu um ippon de Islam Bozbayev, 30, do Cazaquistão, aos 31 segundos de luta. Ambos disputavam a categoria até 90 kg.