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Sem chances

Brasileiro do judô sofre ippon aos 31 segundos de luta e dá adeus aos Jogos

Em sua primeira luta nas Olimpíadas de Tóquio 2020, o judoca Rafael Macedo, 26, perdeu e deu adeus aos Jogos

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 00:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jul 2021 às 00:12
Rafael Macedo perde e dá adeus às Olimpíadas
Rafael Macedo perde e dá adeus às Olimpíadas Crédito: Reprodução Time Brasil
Em sua primeira luta nas Olimpíadas de Tóquio-2020, o judoca Rafael Macedo, 26, perdeu e deu adeus aos Jogos, nesta quarta-feira (28, horário local), ainda noite de terça (27) no Brasil.
O brasileiro sofreu um ippon de Islam Bozbayev, 30, do Cazaquistão, aos 31 segundos de luta. Ambos disputavam a categoria até 90 kg.
Essa foi a primeira participação de Rafael enquanto competidor em uma Olimpíada. Na Rio-2016, ele fez parte do Vivência Olímpica, programa criado pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) que dá chance para jovens atletas conhecerem o ambiente dos Jogos.

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