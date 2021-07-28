Com Richarlison em campo, Brasil pode confirmar vaga nas quartas do futebol

Richarlison na partida entre Brasil e Costa do Marfim, pela segunda rodada do futebol masculino Crédito: Vitor Jubini

Com o capixaba Richarlison em campo, a seleção masculina de futebol encerra a participação na fase de grupos da Olimpíada de Tóquio nesta quarta-feira (28), às 5h (horário de Brasília), contra a Arábia Saudita, no Estádio de Saitama. O empate basta para classificar os brasileiros às quartas de final.

O Brasil lidera o Grupo D com os mesmos quatro pontos da Costa do Marfim, ficando à frente pelo saldo de gols (dois a um). Caso se classifique, a seleção de André Jardine terá pela frente um rival do Grupo C (Espanha, Austrália, Argentina ou Egito) nas quartas de final. Os sauditas, zerados, não têm mais chances de classificação.

Brasil e Costa do Marfim pela segunda rodada da fase de grupos das Olimpíadas

O volante Douglas Luiz, expulso no empate sem gols com os marfinenses, desfalca o Brasil nesta quarta-feira. O também volante Matheus Henrique será o substituto, segundo Jardine revelou em entrevista coletiva na quarta-feira (27).

“Ele [Matheus Henrique] traz características muito próprias, que são o controle de bola, a capacidade de ler bem o jogo, errar muito pouco passe e tomar boas decisões. Quando joga o Matheus Henrique, nós normalmente damos a função de primeiro volante ao Bruno Guimarães, que joga mais por trás e mais perto dos zagueiros para fazer a saída de bola acontecer”, explicou o treinador brasileiro.

A escalação do Brasil terá Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Matheus Henrique, Bruno Guimarães, Claudinho e Antony; Matheus Cunha e Richarlison.