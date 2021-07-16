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Estreia na quinta-feira

Após amistoso, seleção olímpica de futebol embarca para Tóquio

O voo fretado partiu de Belgrado, na Sérvia, às 16h30, pelo horário local, e deve pousar na capital japonesa na manhã deste sábado, também pelo hora local

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 17:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jul 2021 às 17:11
Seleção embarcou pra Tóquio após vitória em amistoso
Seleção embarcou pra Tóquio após vitória em amistoso Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Após golear em seu último teste antes Olimpíada, a seleção brasileira olímpica de futebol embarcou nesta sexta-feira rumo a Tóquio. O voo fretado partiu de Belgrado, na Sérvia, às 16h30, pelo horário local, e deve pousar na capital japonesa na manhã deste sábado, também pelo hora local.
No mesmo dia, os comandados do técnico André Jardine já vão fazer o primeiro treino em solo japonês, no Hodogaya Park Soccer Field. A CBF, contudo, avisou que houve atraso no embarque na Sérvia, em razão do mau tempo, o que poderá afetar a programação da seleção no sábado.
Na quinta, véspera do embarque, a seleção goleou os Emirados Árabes Unidos por 5 a 2. A partida foi disputada na Sérvia, com treinos e diversas atividades de preparação do Brasil, para reduzir a diferença de fuso horário entre o Brasil e o Japão. De acordo com a CBF, a estratégia vai facilitar a adaptação dos jogadores e da comissão técnica na chegada a Tóquio.
Antes de fazer amistoso e treinos na Sérvia, a seleção olímpica iniciou sua preparação para os Jogos em São Paulo no dia 1º de julho, quando se apresentaram os jogadores que atuam em clubes europeus. Na sequência, no dia 8, chegaram os atletas dos times brasileiros. O grupo chegou à Sérvia no dia 11.
O grupo brasileiro, muito modificado em relação à convocação inicial em razão de lesões e trocas, chegará ao Japão sem Malcom. Convocado somente na quarta, o atacante do Zenit, da Rússia, vai se apresentar ao grupo no domingo, diretamente em solo japonês.
Em busca do bicampeonato olímpico, o time de Jardine vai estrear em Tóquio no dia 22, contra a Alemanha.

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