Ana Sátila bate na trave novamente e fica fora do pódio em Paris

Não deu para Ana Sátila. A brasileira da canoagem slalom disputou a final da categoria C1 e terminou na 5ª colocação. Ela sofreu uma punição e completou a prova em 112s70, nas Olimpíada de Paris, nesta quarta-feira (31).
Este foi o pior tempo de Sátila na prova. Nas semifinais, cruzou o percurso em 109s88. Já nas eliminatórias fez 105s16. Tivesse repetido esta marca na final, teria conquistado o bronze.
O ouro foi para a australiana Jessica Fox (101s06). Já a prata foi para a alemã Elena Lilik (106s08). A americana Evy Leibfarth, ficou com o bronze no tempo de 109s95.
-"Não tive tempo de ver minha competição, tudo passa muito rápido na final, mas eu dei o meu melhor. Eu estou feliz com isso, eu estou aqui mais uma vez representando o meu país, eu fiz tudo o que eu podia ter feito e aconteceu de errar nessa final, mas eu estava me sentindo muito bem", afirmou Sátila.
Sátila havia avançado para a final com o quinto melhor tempo, o que aumentou a expectativa sobre seu desempenho. A C1 é a especialidade da brasileira, que nos Jogos de Tóquio terminou na 10ª colocação. Este foi seu melhor desempenho (e também o do país) em Jogos Olímpicos.
Ela já havia chegado próximo ao pódio em Paris, quando terminou em quarto lugar na prova de caiaque (K1). E ainda tem mais uma prova a disputar: o caiaque cross, modalidade estreante em Jogos Olímpicos. As eliminatórias irão de sexta até domingo. As quartas, semifinais e final estão marcadas para o dia 5.