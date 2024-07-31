Ana Sátila bate na trave novamente e fica fora do pódio em Paris

Não deu para Ana Sátila. A brasileira da canoagem slalom disputou a final da categoria C1 e terminou na 5ª colocação. Ela sofreu uma punição e completou a prova em 112s70, nas Olimpíada de Paris , nesta quarta-feira (31).

Ana Sátila esteve muito próxima de consegui a primeira medalha brasileira na canoagem olímpica Crédito: Alexandre Loureiro/COB

Este foi o pior tempo de Sátila na prova. Nas semifinais, cruzou o percurso em 109s88. Já nas eliminatórias fez 105s16. Tivesse repetido esta marca na final, teria conquistado o bronze.

O ouro foi para a australiana Jessica Fox (101s06). Já a prata foi para a alemã Elena Lilik (106s08). A americana Evy Leibfarth, ficou com o bronze no tempo de 109s95.

-"Não tive tempo de ver minha competição, tudo passa muito rápido na final, mas eu dei o meu melhor. Eu estou feliz com isso, eu estou aqui mais uma vez representando o meu país, eu fiz tudo o que eu podia ter feito e aconteceu de errar nessa final, mas eu estava me sentindo muito bem", afirmou Sátila.

Sátila havia avançado para a final com o quinto melhor tempo, o que aumentou a expectativa sobre seu desempenho. A C1 é a especialidade da brasileira, que nos Jogos de Tóquio terminou na 10ª colocação. Este foi seu melhor desempenho (e também o do país) em Jogos Olímpicos.