O partido de Casagrande e sua gula insaciável por cargos

PSB: pomba com bico de pelicano Crédito: Amarildo

Este primeiro ano do segundo governo de Renato Casagrande foi marcado por um traço que também caracterizou a sua primeira administração inteira, de 2011 a 2014, arrancando críticas – veladas ou nem tanto – até de aliados pertencentes a outros partidos: a gula do PSB , o partido de Casagrande, por ocupar cargos e espaços estratégicos não só na estrutura do governo estadual como também em outras instituições.

Oficialmente, a escolha foi feita pela Assembleia Legislativa, da qual o TCES é órgão auxiliar. Mas todo mundo o sabe, várias fontes do governo o confirmaram e o próprio Casagrande nunca o negou: nos bastidores, foi ele próprio quem indicou, apoiou e trabalhou para emplacar o aliado na Corte que, entre outras atribuições, tem a competência de analisar e julgar as contas de secretários de Estado e do próprio governador.

SOCIALISTAS NO SECRETARIADO

A gula do PSB também se manifesta na escalação do primeiro escalão do governo. Além de Casagrande, a vice-governadora, Jaqueline Moraes, pertence ao PSB (ela assumiu o cargo duas vezes este ano). Dos 24 integrantes da equipe com status de secretário de Estado, seis são filiados ao PSB. Na verdade Casagrande escolheu sete correligionários, mas o secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata, desfiliou-se em janeiro, antes de tomar posse no cargo, por incompatibilidade com sua pasta específica.

Os outros são a chefe de gabinete de Casagrande, Valésia Perozini, e os secretários Tyago Hoffmann (Governo), Rogelio Pegoretti (Fazenda), Paulo Foletto (Agricultura), Bruno Lamas (Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social) e Fábio Damasceno (Mobilidade e Infraestrutura).

A JUNTA COMERCIAL DOMINADA

Em agosto, para a presidência da Junta, Casagrande nomeou o então presidente estadual do PSB, Carlos Roberto Rafael (substituto de Ciciliotti). Já para a vice-presidência, nomeou Victor Bolelli de Oliveira, também do PSB. Na atual composição do plenário da autarquia, eles são os dois vogais titulares nomeados por Casagrande como representantes do governo estadual.

Seus respectivos suplentes, também escolhidos por Casagrande, são Paulo Alfonso Menegueli e Alberto Farias Gavini Filho. Menegueli é o primeiro-secretário da Executiva Estadual do PSB. Já Gavini Filho, quando nomeado, era secretário-geral do partido no Espírito Santo.

CASAGRANDE: “NOSSO PARTIDO É MUITO BOM”

Com tantos exemplos, perguntamos ao próprio Renato Casagrande: isso indica que a máquina pública estadual está sendo aparelhada pelo PSB?

“Isso indica que o nosso partido é muito bom [risos]”, respondeu o governador, arriscando uma brincadeira, mas logo voltando à seriedade: “Temos gente para poder ocupar as funções, os espaços. E também é bom que você considere, Vitor, que eu estou no PSB desde a década de 1980. Compreenda que e construí a minha carreira dentro do PSB".

"As minhas relações são com pessoas do PSB. Muitas delas já participaram no governo passado ou em outros mandatos que exerci. E é bom que o PSB tenha lideranças. Senão chega um governador para governar o Estado e não tem gente para colocar." Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo

O governador defende que seu atual governo está “heterogêneo”, com equipe diversificada, formada também por colaboradores de outros partidos ou sem filiação partidária alguma.

“Além do PSB, temos gente de diversos outros partidos. Tem gente que não tem partido nenhum. Fomos buscar pessoas sem nenhuma filiação partidária, buscar pessoas que sejam de outros partidos... O governo está bem heterogêneo em termos de representação partidária e heterogêneo em termos de pessoas da sociedade: gente mais jovem, mais velha, gente de diversas regiões do Estado. Isso ajuda a compor uma representação estadual também.”

Pode ser, pode ser… Mas vale voltar a frisar o que pontuamos aqui ao longo de 2019, diante das situações mencionadas: o símbolo do PSB pode até ser uma pomba... Mas o apetite da sigla é de pelicano.