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Substituição

PSB de Renato Casagrande troca o presidente do partido no ES

Função que era de Carlos Rafael agora será exercida por Alberto Gavini Filho

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 15:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 15:05
Carlos Rafael não é mais presidente do PSB no Estado Crédito: Carlos Alberto Silva - 26/05/2014
O PSB do Espírito Santo, partido do governador Renato Casagrande, decidiu nesta quarta-feira (23) trocar o comando da comissão executiva do diretório estadual. A presidência, até então ocupada por Carlos Roberto Rafael, agora será exercida por Alberto Gavini Filho.
Rafael voltará a ser o secretário-geral da sigla, função que ocupava quando tornou-se presidente ao assumir o posto que era de Luiz Carlos Ciciliotti, nomeado conselheiro do Tribunal de Contas.
Desde que virou o presidente, a assunção dele não havia sido submetida ao diretório, o que vinha gerando algum incômodo no ninho socialista. O apoio a Gavini foi unânime. Era endossado, inclusive, por Casagrande. 
"Mesmo com todas as dificuldades inerentes ao cargo, encarei as adversidades com uma gestão pautada na ética, no diálogo e no respeito ao próximo", escreveu Carlos Rafael, no Facebook.

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Coordenador da Fundação João Mangabeira no Estado, entidade de formação política do PSB, e um dos fundadores da sigla em terras capixabas, Odmar Nascimento afirmou que um dos motivos para a substituição foi certa dificuldade de "agregar" socialistas.
"A primeira coisa é que ele (Carlos Rafael) adiou ser submetido ao diretório. Outra é o fato de que, no exercício da presidência, ele não conseguiu juntar mais. E aí precisou exercitar a presidência com certa individualidade", comentou.

PANOS QUENTES

Gavini colocou panos quentes. Disse apenas que não estava sendo possível para Rafael conciliar o comando do partido com as atividades que exerce como presidente da Junta Comercial do Estado. O novo presidente é diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas do Estado (Aderes).
"Eu vou dar continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado. Mas quero ampliar a  participação dos filiados no debate, nas decisões do PSB. Vamos realizar encontros regionais. Ano que vem tem eleição. Vamos atuar fortemente na formação de candidatos e, principalmente, candidatas", frisou.

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