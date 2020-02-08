Novo restaurante luxuoso de Vitória abre as portas no dia 17

Restaurante Balthazar Crédito: divulgação

O tão aguardado restaurante Balthazar, que terá menu assinado pelos chefs Chiericatti e Danillo Amaral, já tem data para abrir as portas no Shopping Day by Day, na Praia do Canto. Os sócios Paulo Henrique Miranda, Wilson Richa e Netto Soares apresentam a novidade aos capixabas a partir do dia 17 de fevereiro, segunda-feira, em formato de soft opening.

A área externa do Restaurante Balthazar Crédito: divulgação

O nome foi escolhido pelos três sócios como referência aos Reis Magos. O cardápio é contemporâneo. Além de clássicos da cozinha internacional, serão servidos 10 pratos autorais, entre os quais barriga de porco em baixa temperatura com angu de milho verde, melado de cachaça e óleo de ora-pro-nobis com limão galego. O consultor e bartender Rodrigo Perdigão assina a carta de drinques e os cafés serão da Santo Grão (SP). E o projeto da nova casa é assinado pela arquiteta Vivian Coser.

COOKING SHOW

Kiko Sobrino, Renata Malenza e Gilberto Elkis Crédito: Divulgação

Renata Malenza, o arquiteto Kiko Sobrino e o paisagista Gilberto Elkis preparam um soft opening no espaço da Brasigran na Vitória Stone Fair 2020, na próximo quinta-feira (13). O cooking show apenas para convidados promete reunir público seleto no estande assinado pela arquiteta Vivian Coser. No mesmo dia, Renata Malenza recebe um grupo de arquitetos e designers para um jantar exclusivo no novo Balthazar.

CAMAROTE ZIG ZAG

A convite de Gabriela e Sonia Iamonde, Júnior Torezani, Victor Sarcinelli, Maria Alice e Robson Rampinelli, Solana Marianelli, Itálla Monti, Max Mello, Kássio Fontoura e Léa Braun Léa Braun são presenças confirmadas no lounge Todeschini do Camarote Zig Zag, nos dias 14 e 15 de fevereiro.

DICA DE VIAGEM/ O novo trem-bala de Madri a Barcelona

trem-bala low cost de Madri a Barcelona Crédito: Divulgação

As passagens para o trem-bala low cost de Madri a Barcelona já estão à venda. A partir do dia 4 de abril, será possível ir da capital espanhola à diva do Mediterrâneo (e vice versa) em apenas 2h30 – com bilhetes entre 10 e 60 euros. Aguardado com grande expectativa, , o novíssimo Avlo é a versão de baixo custo do AVE, o trem de alta velocidade espanhol. Por enquanto, ele só vai operar na linha entre Madri em Barcelona, com parada em Zaragoza. Mas, até o ano que vem, a promessa é de que mais destinos sejam cobertos.

O maior downgrade do AVE para o Avlo é que a versão low cost tem horários limitados. Em princípio, serão apenas três saídas ao dia da estação de Puerta de Atocha (9h15, 16h, 20h35), em Madri, e de Sants (9h25, 16h25, 20h), em Barcelona, sendo que apenas os trens matutinos e noturnos fazem parada em Zaragoza. A partir de maio, um horário a mais será acrescentado, saindo de Madri 12h50 e, de Barcelona, 12h40.

BATE E VOLTA DE HARLEYROS