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Nova Leitão da Silva é um avanço para a mobilidade metropolitana

A expansão e melhoria da Avenida Leitão da Silva já é uma realidade usufruída não somente pelos moradores da Grande Vitória, mas também por todos os capixabas que circulam na região

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

20 nov 2019 às 04:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

-Data: 19/09/2019 - Vitória -ES - Obras na Leitão da Silva - Editoria: Cidades - Foto: Rodrigo Gavini - GZ Crédito: Rodrigo Gavini
Em janeiro de 2014, estive no evento de assinatura da ordem de serviço das obras de expansão e melhoria da Avenida Leitão da Silva.
Naqueles dias, era possível constatar o cenário dessa importante via metropolitana, apenas duas pistas em cada sentido da avenida, que não contava com ciclovia e apresentava calçadas irregulares. Os motoristas e motociclistas que circulavam pelas pistas estreitas conviviam constantemente com acidentes. Isso sem falar dos congestionamentos diários. Além disso tudo, a presença do valão no centro da via gerava transtornos para os moradores, comerciantes e pessoas que por ali trafegavam, seja pelo mal cheiro, seja pelos recorrentes alagamentos em dias de fortes chuvas.

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Foi preciso que o governo do Estado se mobilizasse para que o projeto e anúncio da obra da Leitão da Silva se concretizasse naquele janeiro de 2014. Essa obra integra um conjunto de intervenções estruturais na malha viária da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) que são fundamentais para a melhoria da mobilidade urbana. Esse conjunto de intervenções foi articulado no âmbito do Programa de Mobilidade Metropolitana (PMM). O PMM integra três eixos básicos: obras viárias, transporte coletivo e multimodalidade.
Desde janeiro de 2019, tornou-se perceptível a aceleração no ritmo das obras da Leitão da Silva. É digno de nota o comprometimento e engajamento do governador Renato Casagrande, do diretor Luiz Cesar Maretto e de toda a equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) para a conclusão dessa relevante obra. Não podemos esquecer a contribuição da equipe da antiga Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas (Setop), hoje Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semob), gerenciada pelo secretário Fábio Damasceno, quando do planejamento de tal obra e articulação da mesma no PMM.
Com previsão de conclusão para as próximas semanas, os impactos da ampliação e modernização da avenida são perceptíveis no trânsito local, que se encontra mais dinâmico e com maior fluidez, trazendo benefícios socioeconômicos para os moradores e comerciantes daquela região. A expansão e melhoria da Leitão da Silva já é uma realidade usufruída não somente pelos moradores da RMGV, mas também por todos os capixabas que circulam pelo nosso território metropolitano.
Esta obra se mostra alinhada com as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). A avenida conta com três pistas em cada sentido, ganhou uma ciclovia, teve sua sinalização de trânsito renovada e passou a contar com elementos de acessibilidade nos pontos de travessia de pedestres.
Ademais, o antigo valão que corria a céu aberto não prejudica mais a paisagem. A via agora conta com um sistema de saneamento e drenagem que tendem a mitigar substancialmente os problemas dos alagamentos em períodos de fortes chuvas. Os capixabas merecem e agradecem a Avenida Leitão da Silva ampliada e modernizada!

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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