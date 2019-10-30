"Nós, como sociedade, estamos nos sofisticando do ponto de vista do investimento"

Os bancos tradicionais já estão acelerando fechamento de agências, demitindo gerentes. Grandes bancos estão se adequando para essa realidade. Eles fazem esse movimento para concorrer como banco como nós. O BTG Pactual é o sexto maior banco do Brasil e o maior banco do Brasil sem rede de agências. Pegando o exemplo de outros setores, vemos a Uber ser a maior empresa de transporte do mundo e ela não tem nenhum carro. Não precisa fazer manutenção. O Airbnb é a mesma coisa, não precisa de ter quartos de hotel. O nosso modelo de negócio guarda relação com o dessas empresas. Ofereço estrutura de tecnologia, de sistemas, e a Apex, em Vitória, ou um dos nossos parceiros, cuida do relacionamento cara-a-cara com o cliente. O hábito de consumo ainda é o de o sujeito ir na agência tomar um cafezinho com o gerente. No entanto, cada vez mais vai ficar mais fácil perceber que o dinheiro não está rendendo e que aquele modelo de arquitetura fechada em que o Bradesco só vende fundo do Bradesco, Itaú só vende do Itaú, não faz mais sentido. Você tem que buscar o que há de melhor, e isso não necessariamente está no grupo financeiro onde você tem sua conta-corrente.