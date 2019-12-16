Nomeações de Bolsonaro na cultura são terraplanistas

Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante cerimônia do dia do Marinheiro Crédito: Marcos Corrêa/PR

Discursos de posse costumam ser uma carta de intenções que vale a pena ser revisitada, para aferição da coerência de um governo. O texto lido pelo presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional mostra, no que se refere à gestão cultural, que há um abismo entre intenção e gesto. Os danos são bem maiores do que a mera ineficiência de políticas públicas. Atentam contra a própria democracia.

Uma das promessas enunciadas no dia 1º de janeiro era de que “o Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas”. Não é o que tem feito. Desde que assumiu, Bolsonaro tem loteado ministérios e secretarias com olavistas, perseguido um suposto “marxismo cultural” que grassaria na sociedade e sufocado qualquer voz que não siga sua cartilha. Não há nada mais ideológico do que impor um pensamento único.

Um dos principais alvos dessa cruzada foi a classe artística. A censura instaurada a obras, a transferência para Brasília da agência de fomento ao cinema, Ancine, por alegado “ativismo” do órgão” e a dança das cadeiras promovida por ele na Secretaria Especial de Cultura são nada menos do que aparelhamento ideológico da máquina pública. Incorre, portanto, no mesmo erro de que acusa seus adversários.

Tal postura nasce do raciocínio embotado de que o conjunto de valores dos outros é que é ideologia, enquanto o do seus pares é coberto pelo manto sagrado da neutralidade e da mais pura lógica. Uma miopia incondizente com a de um presidente de uma das maiores democracias do mundo.

Essa mesma miopia é que levou Bolsonaro a afirmar, em seu discurso, que havia montado sua equipe “de forma técnica”. Roberto Alvim , Dante Mantovani e Sérgio Camargo são exemplos recentes de nomeações que desmentem essa declaração. O primeiro, atual secretário de Cultura, arvorou-se em uma missão divina ao dizer que está convicto de que sua batalha contra os opositores do governo “não é contra seres de carne e sangue, mas contra o próprio Mal”.