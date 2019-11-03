Na Lata: Planos do Grupo Serrana incluem nova fábrica no Norte do ES

Juliana Prado Costa, empresária do Grupo Serrana (Serrana, JL Martins e MasterMind) Crédito: Eduardo Zavarize/Divulgação

O Grupo Serrana - formado pelas empresas Serrana e JL Martins, ambas do segmento de embalagens, e a MasterMind, de treinamento de lideranças - está com planos de expandir a sua atuação no Espírito Santo e até no exterior.

A empresária e diretora do grupo, Juliana Prado Costa, contou que no segmento industrial a intenção é abrir uma fábrica no Norte capixaba. Hoje, a produção das empresas de embalagens acontece na Serra. Segundo ela, a expansão é planejada para a área da Sudene, e entre os municípios que estão sendo estudados pela empresa estão São Mateus e Linhares.

"Nosso foco da produção no Norte será no atendimento a clientes do setor do agronegócio, especialmente os exportadores de café e de pimenta", observou a empresária sem detalhar quando os investimentos vão acontecer.

Já na empresa que atua com o desenvolvimento de lideranças, Juliana disse que dentro das estratégias da MasterMind está abrir franquias em cidades do interior do Espírito Santo e também fora do Brasil. "Pretendemos expandir para municípios além da Grande Vitória. Estão no radar as cidades de Cachoeiro de Itapemirim , Aracruz, Domingos Martins e Guarapari. E nos Estados Unidos também queremos abrir mais unidades."

PERFIL

Nome: Juliana Prado Costa

Empresa: Grupo Serrana (Serrana, JL Martins e MasterMind)



No mercado: Há 20 anos



Negócio: Embalagens de grande porte e treinamento de lideranças



Atuação: Brasil e Boston (EUA)



Funcionários: 40



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia: Um exercício constante de flexibilidade e de tolerância.

Um exercício constante de flexibilidade e de tolerância. Pedra no sapato: Burocracia e lentidão nos processos e nas pessoas. Detesto quem não tem senso de urgência.



Burocracia e lentidão nos processos e nas pessoas. Detesto quem não tem senso de urgência. Tenho vontade de fechar as portas quando: Minha filha de 3 anos pede para eu ficar com ela em casa.



Minha filha de 3 anos pede para eu ficar com ela em casa. Solto fogos quando: Fecho uma boa venda.



Fecho uma boa venda. Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria: A autoestima das pessoas e a forma de relacionamento entre elas. Os profissionais têm que parar de transferir a responsabilidade dos problemas para o outro.



A autoestima das pessoas e a forma de relacionamento entre elas. Os profissionais têm que parar de transferir a responsabilidade dos problemas para o outro. Minha empresa precisa evoluir em: Tecnologia.



Tecnologia. Se começasse um novo negócio seria: Na área de vendas.



Na área de vendas. Futuro: Ampliar a fábrica de embalagens para o Norte do ES e abrir franquias da MasterMind no interior do Estado e em outras cidades americanas.



Ampliar a fábrica de embalagens para o Norte do ES e abrir franquias da MasterMind no interior do Estado e em outras cidades americanas. Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro: Mário Spaniol, da Carmem Steffens, pela capacidade de inovação, de sustentar o negócio e treinar bem a sua equipe.

