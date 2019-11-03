Na Lata: Planos do Grupo Serrana incluem nova fábrica no Norte do ES

O Grupo Serrana - formado pelas empresas Serrana e JL Martins, ambas do segmento de embalagens, e a MasterMind, de treinamento de lideranças - está com planos de expandir a sua atuação no Espírito Santo e até no exterior.
A empresária e diretora do grupo, Juliana Prado Costa, contou que no segmento industrial a intenção é abrir uma fábrica no Norte capixaba. Hoje, a produção das empresas de embalagens acontece na Serra. Segundo ela, a expansão é planejada para a área da Sudene, e entre os municípios que estão sendo estudados pela empresa estão São Mateus e Linhares.
"Nosso foco da produção no Norte será no atendimento a clientes do setor do agronegócio, especialmente os exportadores de café e de pimenta", observou a empresária sem detalhar quando os investimentos vão acontecer.
Já na empresa que atua com o desenvolvimento de lideranças, Juliana disse que dentro das estratégias da MasterMind está abrir franquias em cidades do interior do Espírito Santo e também fora do Brasil. "Pretendemos expandir para municípios além da Grande Vitória. Estão no radar as cidades de Cachoeiro de Itapemirim , Aracruz, Domingos Martins e Guarapari. E nos Estados Unidos também queremos abrir mais unidades."
PERFIL
- Nome: Juliana Prado Costa
- Empresa: Grupo Serrana (Serrana, JL Martins e MasterMind)
- No mercado: Há 20 anos
- Negócio: Embalagens de grande porte e treinamento de lideranças
- Atuação: Brasil e Boston (EUA)
- Funcionários: 40
JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR
- Economia: Um exercício constante de flexibilidade e de tolerância.
- Pedra no sapato: Burocracia e lentidão nos processos e nas pessoas. Detesto quem não tem senso de urgência.
- Tenho vontade de fechar as portas quando: Minha filha de 3 anos pede para eu ficar com ela em casa.
- Solto fogos quando: Fecho uma boa venda.
- Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria: A autoestima das pessoas e a forma de relacionamento entre elas. Os profissionais têm que parar de transferir a responsabilidade dos problemas para o outro.
- Minha empresa precisa evoluir em: Tecnologia.
- Se começasse um novo negócio seria: Na área de vendas.
- Futuro: Ampliar a fábrica de embalagens para o Norte do ES e abrir franquias da MasterMind no interior do Estado e em outras cidades americanas.
- Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro: Mário Spaniol, da Carmem Steffens, pela capacidade de inovação, de sustentar o negócio e treinar bem a sua equipe.