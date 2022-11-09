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Demissão em massa na Meta

Zuckerberg anuncia demissões no Facebook, Instagram e WhatsApp

A Meta Platforms, conglomerado de tecnologia dono do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou a decisão de demitir 13% de seus funcionários, cerca de 11 mil "funcionários talentosos", em carta do CEO Mark Zuckerberg

Publicado em 

09 nov 2022 às 09:43

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 09:43

Mark Zuckerberg ficou conhecido internacionalmente por ser um dos fundadores do Facebook
Mark Zuckerberg ficou conhecido internacionalmente por ser um dos fundadores do Facebook Crédito: Reuters/Folhapress
Por Gabriel Caldeira
A Meta Platforms, conglomerado de tecnologia dono do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou nesta quarta-feira, 9, a decisão de demitir 13% de seus funcionários, em carta do CEO Mark Zuckerberg. Cerca de 11 mil "funcionários talentosos" serão demitidos, disse ele.
A Meta também decidiu cortar gastos discricionários e estender o congelamento de contratações ao longo de todo o primeiro trimestre de 2023, decisões que tornarão a empresa "mais eficiente", de acordo com Zuckerberg.
O CEO ponderou que as decisões ocorrem após uma receita bem abaixo do que ele esperava no terceiro trimestre deste ano. No período, o lucro líquido da big tech caiu abaixo da metade em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, enquanto a receita reduziu 4%.
"No início da pandemia de covid-19, o mundo mudou rapidamente para o online e o aumento do comércio eletrônico levou a um crescimento desproporcional da receita. Muitas pessoas previram que essa seria uma aceleração permanente que continuaria mesmo após o término da pandemia. Eu também, então tomei a decisão de aumentar significativamente nossos investimentos. Infelizmente, isso não aconteceu do jeito que eu esperava", admite Zuckerberg
As demissões e outras medidas de contenção de gastos agradaram investidores, e a ação da companhia subia 3,88% no pré-mercado das bolsas de Nova York, às 08h31 (de Brasília).

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