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Política

Facebook e Instagram removem publicações com pedidos de intervenção militar

De acordo com a Meta, a medida não é nova e faz parte de uma interpretação de políticas que já existem na plataforma
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 nov 2022 às 16:27

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 16:27

Facebook
Facebook Crédito: Reuters/Folhapress
A Meta - empresa que controla o Instagram e Facebook - começou a remover conteúdos que pedem intervenção militar no Brasil. A empresa enfatiza que a medida não é nova e faz parte de uma interpretação de políticas que já existem na plataforma. Não foi informada a quantidade de publicações excluídas das redes.
"Temos acompanhado com atenção os acontecimentos no Brasil e as conversas sobre esses eventos nas nossas plataformas, e começamos a remover pedidos para uma intervenção militar no Brasil no Facebook e Instagram", disse um porta-voz da Meta em nota.
Desde a eleição no último domingo, 30, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também tem determinado a suspensão de diversos grupos golpistas no Telegram.
A plataforma, que permite até 200 mil participantes o grupo, foi um dos principais meios para a organização dos protestos contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República e bloqueios de rodovias pelo País.

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