YouTube, Gmail e outros serviços Google ficam fora do ar em vários países

Serviços Google não funcionam nesta segunda-feira (14) Crédito: Foto de Torsten Dettlaff/ Pexels

Os principais serviços do Google, sendo eles o Gmail, YouTube, Drive, Docs, Play Store, Agenda (Calendar), Fotos, Classroom (Sala de Aula), dentre outros, pararam de funcionar nesta segunda-feira (14). Segundo o site Tecnoblog , trata-se de um problema que não afeta somente os brasileiros como também usuários de outros países do mundo. Além disso, a falha prejudica tanto os aplicativos quanto as versões web.

Ao abrir a caixa de mensagens do Gmail na versão web, aparece uma mensagem que diz: Sua conta está temporariamente indisponível; lamentamos o transtorno e sugerimos que você tente novamente em alguns minutos. Já pelo aplicativo no celular, a caixa de entrada é exibida, no entanto, não é possível receber novos e-mails.

No Youtube, o aviso que aparece é o seguinte: Something went wrong  que significa Algo deu errado . Logo, nenhum vídeo é carregado seja pelo Wi-Fi ou pela internet do celular.

O aviso também é observado nos sites do Google Drive, Fotos, Play Store e Agenda que diz: 500. There was an error. Please try again later que significa "500, houve um erro, por favor tente novamente mais tarde". O Meet, Docs, Assistente bem como outros serviços também foram afetados e apenas a busca está funcionando.