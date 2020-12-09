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Pesquisas

De Pokémon Go a coronavírus, buscas do Google mostram que já estivemos melhor

Neste ano, no Brasil, coronavírus foi a palavra com o maior crescimento nas buscas realizadas no site, de acordo com informações divulgadas pelo Google

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 11:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 11:10
Google
"Coronavírus" foi a palavra mais buscada no Google Crédito: Pixabay
O mundo em meio a uma pandemia, evidentemente, já foi um lugar mais fácil em que viver. Fossem as buscas no Google um espelho dos interesses e angústias do ser humano, o retrospecto das palavras que a cada ano tiveram os maiores crescimentos nas pesquisas do buscador nos faria ter saudades do que nos entretinha ou preocupava.
Neste ano, claro, no Brasilcoronavírus foi a palavra com o maior crescimento nas buscas realizadas no site, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (9) pelo Google. "Auxílio emergencial" aparece na sequência, seguida por "eleições 2020" -pode significar alguma coisa para os comandantes de plantão?
Para se ter uma ideia do quanto éramos felizes e não sabíamos, em 2016, a palavra ou termo que mais cresceu nas pesquisas do Google foi: Pokémon Go, um jogo eletrônico que, a depender dos seus interesses, ou você sabe bem do que se trata ou faz apenas uma vaga ideia.
Em 2017, "Big Brother Brasil" -goste você ou não, sabe o que é. No ano seguinte, Copa do Mundo, a da Rússia. E, no ano passado, Copa América. Alguma dúvida de que já estivemos melhor? Isso, considerando que as buscas no Google possam ser um espelho dos interesses etc...

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A lista das palavras ou termos que tiveram os maiores crescimentos, em 2020, é esta:
  • Coronavírus
  • Auxílio emergencial
  • Eleições 2020
  • Eleições EUA
  • BBB20
  • Copa do Brasil
  • Google Classroom
  • Flamengo x São Paulo
  • Classificação Brasileirão Série A
  • NBA
Só por curiosidade, a lista dos anos passados é dividida em algumas categorias, entre elas os "por quês" e os "o quês".
Em 2019, "Por que o WhatsApp parou de funcionar" ocupa o topo da primeira.
"O que é libido" foi a que mais cresceu na segunda. Assim, 2020 pode ter sido ainda mais difícil para quem apenas descobriu o significado da palavra no ano passado.

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