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Mais qualidade

WhatsApp testa ferramenta para melhorar envio de fotos e vídeos

Por enquanto, o novo recurso está em testes apenas no sistema Android; ela permite a seleção do nível de compressão das imagens para cada ocasião

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 08:25

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jul 2021 às 08:25
WhatsApp oferece opções de pagamento dentro do app
Os usuários de WhatsApp vão poder escolher a qualidade das fotos na hora do envio.  Crédito: Istockphotos
O WhatsApp não é hoje o melhor lugar para enviar fotos: as imagens perdem resolução no app. Mas isso pode mudar em breve. Segundo o site WABetaInfo, a empresa, que é parte do mesmo grupo do Facebook e do Instagram, está testando um recurso para os usuários escolherem a qualidade das fotos - as opções serão automático (recomendado), melhor qualidade e economia de dados.
Por enquanto, a ferramenta está em testes apenas no Android. Ela permite a seleção do nível de compressão das imagens para cada ocasião: o usuário pode reduzir a qualidade se estiver com velocidade baixa de internet ou então enviar com a melhor qualidade possível, aceitando que o carregamento pode demorar mais.
Ainda não há previsão de lançamento da ferramenta. O WhatsApp também está testando um recurso semelhante para vídeos. Atualmente, o tamanho máximo de arquivo permitido para qualquer tipo de mídia no WhatsApp é de 16 MB, nos melhores aparelhos Android, o que permite o envio de vídeos de até três minutos, dependendo da qualidade e do modelo do celular.
As novas opções no WhatsApp são comparáveis às oferecidas pelo Telegram, um de seus principais concorrentes, que desde 2019 permite que usuários escolham diretamente a resolução do vídeo, além de saber quantos megabytes serão usados pelo vídeo.
O WhatsApp, porém, ainda não revelou qual seria exatamente a resolução da mídia e outras informações de processamento, seja para vídeos ou para imagens.

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