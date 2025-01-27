Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Uso de algemas em deportados foi autorizado por acordo entre Brasil e EUA em 2021
Repatriação

Uso de algemas em deportados foi autorizado por acordo entre Brasil e EUA em 2021

Compromisso entre os dois países é que a contenção seja removida após desembarque em solo brasileiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jan 2025 às 15:11

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 15:11

SÃO PAULO  - O governo brasileiro foi informado pelos Estados Unidos, em 2021, de que autoridades americanas fariam uso de algemas nos deportados brasileiros durante os voos de deportação, com o compromisso de que elas seriam removidas ao pousar no Brasil.
Na última sexta-feira (24), um grupo de 88 brasileiros deportados chegou a Manaus. Vídeos do momento mostram que muitos deles estavam com algemas nas mãos e nos pés, o que iria contra o combinado Washington e Brasília. Mas há relatos de que parte dos deportados saiu à força pelas portas de emergência, o que impossibilitaria o cumprimento do acordo.
A tensão na aeronave americana se deve ao fato de que, segundo os brasileiros, houve agressões por parte dos agentes americanos durante o voo de repatriação.
Brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos  Crédito: Ato Press/Folhapress
Por meio de troca de notas diplomáticas e comunicados em 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), autoridades americanas deixaram claro que se reservavam o direito de algemar os deportados, como é o procedimento padrão nesses casos, mas afirmaram que os brasileiros não desembarcariam no Brasil com algemas. Obviamente, não estavam autorizadas agressões contra os passageiros, como as relatadas pelos brasileiros.
Já o governo brasileiro afirmou, em nota de 21 de setembro de 2021, que os cidadãos deportados "não serão submetidos ao uso de algemas e correntes, ressalvados os casos de extrema necessidade".
A Folha de S.Paulo teve acesso a parte do conteúdo das comunicações. Na visão do governo americano, voos de deportação sempre configuram "extrema necessidade", e o uso de algemas e correntes é procedimento padrão.
Os migrantes brasileiros afirmam que as agressões ocorreram quando a aeronave americana fez uma escala no Panamá. Eles relataram falta de ar e pessoas passando mal, inclusive mulheres e crianças, além de dificuldades na permissão para ir ao banheiro e conseguir se alimentar ou beber água.

Veja Também

Capixabas estavam entre brasileiros deportados algemados em voo dos EUA

Brasileiros deportados algemados dos EUA dizem ter sido agredidos em voo

As comunicações e notas diplomáticas foram trocadas entre o Ministério das Relações Exteriores e o Departamento de Estado americano, a contraparte do Itamaraty. Segundo o acordado entre os dois governos, seria previsto que os passageiros continuassem algemados na parada no Panamá, como ocorreu. Não está claro se o fato de estarem confinados por horas em um avião, sem ar condicionado, mudaria isso.
Os voos de deportados para o Brasil ainda durante o governo Biden também trouxeram os passageiros algemados, como a Folha mostrou em reportagens de 2022.
Em nota no sábado, o Itamaraty afirmou que "o uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os EUA, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados". O ministério afirmou, no entanto, que não há um acordo formal entre os dois países, apenas troca de notas diplomáticas. E não divulgou a íntegra das comunicações entre os dois governos sobre o tema.
"O governo brasileiro considera inaceitável que as condições acordadas com o governo norte-americano não sejam respeitadas. O Brasil concordou com a realização de voos de repatriação, a partir de 2018, para abreviar o tempo de permanência desses nacionais em centros de detenção norte-americanos, por imigração irregular e já sem possibilidade de recurso", diz a nota do Itamaraty.

LEIA MAIS 

Colômbia aceita imigrantes deportados, e EUA anunciam que não vão impor tarifas

Trump anuncia sanções contra Colômbia por recusa em aceitar aviões militares com deportados

'Medo de morrer', 'tratado igual cachorro'; o que dizem os brasileiros deportados

Trump reafirma que imigrantes devem ser deportados 'imediatamente'

Os brasileiros que imigram para trabalhar em frigoríficos na Irlanda: 'Abuso e condições precárias'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Ministério das Relações Exteriores Imigrantes eua usa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES patina em pesquisa e inovação
Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados